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大象會用名字稱呼彼此？研究顯示有可能

中央社華盛頓11日綜合外電報導
一群大象。Image by Carolyn_Schmidt from Pixabay
一群大象。Image by Carolyn_Schmidt from Pixabay

多年來鑽研大象的研究人員發現一個有趣的現象，有時一頭大象發出叫聲時，另一群同類隨即集體回應，有時則是群體當中僅一頭回應而已。

難道這是大象以相當於名字的呼喊稱呼彼此嗎？一項針對肯亞野生非洲莽原象的新研究，支持這種想法。

路透報導，研究人員分析安波沙里國家公園（Amboseli National Park）和桑布魯國家保護區（Samburu National Reserve）裡逾100頭大象發出的聲音，主要是發自大象聲帶的低沉聲響。

研究人員運用機器學習模型（machine-learning model），在大象的叫聲中辨識出像是名字的元素。接著研究人員向17頭象播放聲音，以測試牠們如何回應看似是針對牠們和針對其他大象的叫聲。

一般情況下，大象積極回應看似是針對牠們的叫聲，聽到這樣的叫聲，往往表現得更熱情，走向音源，並且比起聽到似乎是針對別頭大象的呼喊，牠們會發出更多的叫聲。

這項研究10日發表於期刊「自然生態學與進化」（Nature Ecology & Evolution）。研究第一作者、美國康乃爾大學（Cornell University）行為生態學家帕爾多（Mickey Pardo）表示，研究顯示，大象「用類似名字的方式稱呼彼此」。

大象是地球上最大的陸地動物，非常聰明，具備敏銳的記憶力和解決問題的能力，以及細緻的溝通模式。

至於一頭大象為何要喊別頭大象的「名字」？科羅拉多州立大學（Colorado State University）保育生物學家韋特麥爾（George Wittemyer）表示：「我們不完全明白，但從我們的分析而論，大象聯繫呼喚另一個體時，似乎通常是叫『名字』。」

韋特麥爾還說：「這種情況也常見於母象對牠的幼崽發出聲響，通常是為了讓小象們安靜或關心牠們。我們原以為我們會在大象彼此問候時聽見名字，但是它在這些類型的叫聲中並不常見。」 

科羅拉多州

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