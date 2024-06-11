我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特有罪 拜登聲明：接受判決結果

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

泰國母象誕下罕見龍鳳胎 機率不到1%

中央社泰國阿育他耶11日綜合外電報導
大象。示意圖。Image by lisa_moertelbauer from Pixabay
大象。示意圖。Image by lisa_moertelbauer from Pixabay

泰國的1隻母象日前誕下極為罕見的龍鳳胎後，突然抓狂攻擊小象，所幸保育員奮不顧身搶救，幼崽才未受傷害。大象通常每胎只會產下1頭小象，龍鳳胎可謂極為罕見。

法新社報導，在泰國首都曼谷以北阿育他耶市（Ayutthaya）的「阿育他耶皇家象園」（Ayutthaya Elephant Palace & Royal Kraal），36歲的亞洲象「賈姆朱里」（Jamjuree）7日晚間先產下1隻重80公斤的小公象。

18分鐘後，賈姆朱里又生下另隻60公斤重的小母象，接著牠突然抓狂，並攻擊剛出世的幼崽。獸醫師拉德通塔雷（Lardthongtare Meepan）表示：「我們聽到有人大喊，又有1隻象寶寶要出生了！」

大象飼育員趕緊制止賈姆朱里攻擊牠親生的小象，還因此腳踝受傷。

非營利組織Elephant Stay主任芮迪（Michelle Reedy）表示：「母象攻擊親生小象，是因為牠從未生產過雙胞胎，這種情況真的非常罕見。」該組織可讓遊客在阿育他耶皇家象園騎乘並餵食大象，還可體驗幫大象洗澡。

芮迪告訴法新社，還好象夫立即採取行動保護幼崽，「以免母象弄死小象。」

現在賈姆朱里已接受自己產下的一對龍鳳胎，但因2隻小象體型較小，象園特地搭建1座平台，協助象媽媽哺育小象，同時另外利用注射器餵食象寶寶。

據慈善機構「拯救大象」（Save the Elephants），大象產下雙胞胎十分罕見，僅占所有出生大象總數的1%，而龍鳳胎更為稀有。

這對小象的父親是現年29歲的暹羅（Siam）。根據泰國當地習俗，2隻幼象將於7天後正式命名。

泰國 皇家

上一則

張學友演唱會因病延至明年3月 僅78張退票 3萬人寧願等

下一則

優勝美地這樣玩 入園免預約

延伸閱讀

求診人數倍增 泰估千萬人精神健康出狀況

求診人數倍增 泰估千萬人精神健康出狀況
泰國估千萬人苦於精神健康問題 求診人數倍增

泰國估千萬人苦於精神健康問題 求診人數倍增
泰徵收旅客入境費 民間部門反彈 政府喊卡

泰徵收旅客入境費 民間部門反彈 政府喊卡
泰國修改規定 跨國買小額商品要繳消費稅

泰國修改規定 跨國買小額商品要繳消費稅

熱門新聞

日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
食物專欄作家建議13項食品不要買冷凍的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Gomes）

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

2024-06-06 21:40
旅客行李躺在哈茨菲爾德-傑克森亞特蘭大國際機場（ATL）機場的行李認領輸送帶上，攝於2017年1月。資料照片。（美聯社）

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

2024-06-06 06:27
AMD董事長蘇姿丰回台南家鄉演講，她特別臨時撥出時間回答學生問題。(劉學聖攝影)

學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議

2024-06-08 02:10
密西根州一對夫婦翻修房子時意外發現浴缸下有一充滿水的神秘房間，專家認為那是禁酒令時期從加拿大走私酒類的管道。(翻攝Hayley Gilmartin TikTok @hayleyg099 )

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

2024-06-05 20:50
透過一些方法，可以檢查冷氣是否故障。（取材自unsplash.com＠Carlos Lindner）

冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機

2024-06-06 22:47

超人氣

更多 >
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光
他進紐約超市「為充飢」就花了50美元 在地人：改逛這幾家

他進紐約超市「為充飢」就花了50美元 在地人：改逛這幾家
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
被騙是義賣用Apple Pay付款遭詐 女子帳戶被掏空

被騙是義賣用Apple Pay付款遭詐 女子帳戶被掏空