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紐約百年披薩店尋求頂讓 堅持一條件：不准放鳳梨

世界新聞網／輯
布碌崙的披薩店Totonno’s Pizzeria Napolitana近期正尋求頂讓或新的投資者。(翻攝康尼島歷史計畫網頁)
布碌崙的披薩店Totonno’s Pizzeria Napolitana近期正尋求頂讓或新的投資者。(翻攝康尼島歷史計畫網頁)

紐約市百年披薩店Totonno’s近期正在尋求店面頂讓或是合作夥伴，店主開出的條件，包括「披薩上不准放鳳梨」，表示未來的經營者必須遵循創辦人佩洛（Antonio “Totonno” Pero）的經典菜單。

紐約郵報（New York Post）報導，Totonno’s披薩店創立於1924年，已經在布碌崙康尼島（Coney Island）開了100年，常被譽為紐約市必吃的幾間披薩店之一，也是紐約市僅存還用木炭烤披薩的店之一，目前傳到第三代，也就是佩洛的孫輩，但他們近期正尋求店面頂讓或投資夥伴

佩洛的孫女、73歲的巴爾札諾（Antoinette Balzano）說，她和她的兩位手足很驕傲能擁有這間店，但他們已經超過退休年齡太多，維持店面營運的人力也不足。

佩洛的另一名孫女西米內利（Louise Ciminieri）說，她已經在披薩店工作47年了，若新的經營者保持店內原樣，她不介意出售店面，但她無法想像披薩店易主，「我可能會在這待到我100歲為止。」

巴爾札諾說，希望未來的經營者一定要遵循佩洛當年的經典菜單，「若他（佩洛）聽到要放鳳梨，應該會從墳墓跳起來」，「如果放蛤蜊？我的天啊！」

1903年，21歲的佩洛從義大利移民到紐約，之後他在小義大利區的Lombardi’s披薩店當員工，兩年後他離職開Totonno’s披薩店，從那之後店面一直在原址營運至今，經歷過一場火災、珊迪颶風、COVID-19疫情仍屹立不搖，是紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）和演員丹尼狄維托（Danny Devito）等名人的愛店。

該店也擄獲紐約市民的心，許多人表示希望這個傳承百年的味道不要消失。65歲的紐約市民戴維斯（Teddy Davis）說，他10歲時吃到Totonno’s的披薩後就成為死忠顧客，即便後來搬到紐澤西州，還是會持續光顧。

紐約市 義大利 布碌崙

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