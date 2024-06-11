OnlyFans女模拍片「大叔盯著我看」 影片引發眾怒

OnlyFans的模特兒Katie Miller發布影片，指自助結帳機台後的男子不停盯著她看，影片被網友轉傳後引發眾怒。(翻攝@Malcolm_fleX48 X帳號)

成人社交平台OnlyFans的模特兒米勒（Katie Miller）日前發布影片，主題是她在賣場結帳時被陌生男子「盯著看」，但影片上傳後引發網友怒火，批評她自作多情，男子只是往她的方向看，並未帶有有色或異樣目光，且往她的方向看只是因為她卡在櫃檯不結帳，要看她什麼時候走罷了。

He is literally waiting on people to hurry up so he can check out with his food.



Holding up checkout to make a TikTok should be a criminal offense. pic.twitter.com/IYek7UgfJn — Malcolm FleX (@Malcolm_fleX48) 2024年6月10日

每日郵報（Daily Mail）報導，OnlyFans上一位身材火辣的女模特兒在超市自助結帳機台前用手機自拍，她邊翻白眼一邊笑著說後方的男子盯著她看，還數了男子看她幾次；男子後來走到別台機器完成結帳，看起來只想趕快付錢。

女模特兒後來被起底是Twitch的直播主米勒，來自田納西州 。影片後來被社群媒體 X用戶「@Malcolm_fleX48」放上網後引發網友熱烈討論，紛紛表達對影片的憤怒。

「@Malcolm_fleX48」說，後方的男子只是在等前面的人趕快結好帳，他才能為他的食物付錢；佔著自助結帳機台拍TikTok影片也是一種犯法行為。

一名網友表示，米勒在自助結帳機台用自拍方式偷拍後方男子，想把對方塑造成壞人形象，他希望米勒被禁止到該店家消費；「@Malcolm_fleX48」在下方回覆，他認為米勒的行為極其惡劣。

另一名網友說，米勒霸佔機台不趕快結帳，當然會引發後方等待者側目，但對方只是在想「前面的能快一點嗎？」另一名網友開玩笑地說，後面的人應該是在想「前面的為什麼一直站在那？該不會有吸毒吧？」

在影片引發眾怒的同時，米勒在社群平台直播自己烤蛋糕的過程，吸引將近2千人次觀看。