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超猛亞洲蛇頭魚入侵「沒水也能活」 官員建議斷頭、去除內臟

編譯盧思綸／即時報導
密蘇里州發現第4起亞洲北方蛇頭魚案例。（取材自Youtube@KFVS12）
密蘇里州發現第4起亞洲北方蛇頭魚案例。（取材自Youtube@KFVS12）

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS NEWS）報導，密蘇里州日前發現第4起原生於亞洲的「北方蛇頭魚」（northern snakehead fish），號稱生命力超強且能在陸地存活數日，是極具侵略性的外來種。美國官員呼籲民眾若再發現北方蛇頭魚，要將魚頭切斷，並挖除內臟。

密州保育局5月底證實，一名漁夫捕撈到一尾頭部與花紋均與蛇相像的魚，將牠留在人行道數小時「居然沒死」。

有關單位官員收到這尾北方蛇頭魚放入塑膠袋中，歷經4小時後總算交到負責的保育局官員普隆凱特（Jacob Plunkett）手上，他描述「收到時，牠還活著」，經過調查確認是源於俄羅斯、中國與朝鮮半島的北方蛇頭魚，這是該州自2019年至今發現第4起。

保育局指出，北方蛇頭魚最長可達約91公分，具有類似蟒蛇花紋，不透過魚鰓也能直接呼吸空氣，只要保持皮膚濕潤，即使處在含氧量極低的水域，甚或離開水，亦能存活數日，更能「滑行」陸地、返回水中。

除此之外，北方蛇頭魚「大嘴長滿尖牙」，身體扁平且黏黏的，會捕食原生動物、爭奪資源，極具侵略性。

當局呼籲民眾若確定捕獲蛇頭魚，切勿放生或留在岸上，建議切斷魚頭、去除內臟，也可以將其裝進密封袋殺死。最後應拍照通報有關單位，以了解發現地點。

凱特 密蘇里州 俄羅斯

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