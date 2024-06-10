女子網購衣服 被鼓勵付小費「請支持設計師才華」

網購示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Thirdman）

一位女子在網路上買衣服，沒想到輸入信用卡 資訊時跳出「給小費」的畫面，最高給到15%，這讓女子感到十分困惑，「連線上買衣服都要給小費？」女子將經驗放上網，有網友留言說自己用自助結帳機時竟也被要求過小費。

根據鏡報（The Mirror）報導，一名女子網購衣服時遇到「給小費」的選項，讓她感到困惑，並將畫面截圖放到網路論壇Reddit。

一名女子網購衣服時竟被鼓勵支付小費。(翻攝Reddit)

報導指出，該女子上網買衣服，在輸入地址和信用卡資訊時，她注意到畫面出現給小費的選項，上面寫「取得GTHIC最新的珠寶設計資訊和支持設計師的才華」，接著網頁鼓勵消費者給小費，選項有5%的1.56美元、10%的3.12美元和15%的4.68美元，或消費者可以輸入自己想付的金額，也有「不付」的選項，而女子的截圖中她似乎選了「不付」。

女子在Reddit上憤怒地表示，「現在連衣服網站都要小費？」許多網友留言表示震驚，也有人分享自己遇過的誇張被要求小費的經驗。

一名網友表示，自己前幾天網購衣服時也遇到相同狀況，當她看到鼓勵給小費的畫面時笑出來，直接按下「不付」的選項，質疑「付小費給倉儲那些幫妳拿商品的人？」另一名網友則說，說要支持設計師才能這種話根本是用來包裝廠商低薪、高工時的華麗詞藻。

一名男子分享，他有一次在自助結帳機器買兩罐飲料時，被要求支付15%至20%的小費，也有不支付的選項，這讓他不禁懷疑他若支付了，誰會得到該筆小費？男子認為他自己最有資格拿小費，因為他獨自完成整個結帳流程。