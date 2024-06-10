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被騙是義賣用Apple Pay付款遭詐 女子帳戶被掏空

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被騙是義賣用Apple Pay付款遭詐 女子帳戶被掏空

編譯廖振堯／即時報導
抖音帳號Mamahannah的網友(前)分享她遇到兩名兜售巧克力的男子(後)，結果遇上騙子，聯繫蘋果也拿不回錢。(取自TikTok)
抖音帳號Mamahannah的網友(前)分享她遇到兩名兜售巧克力的男子(後)，結果遇上騙子，聯繫蘋果也拿不回錢。(取自TikTok)

社群平台上新的詐騙手法層出不窮，一名網友漢娜(Hannah)在TikTok上分享她遇到兩名兜售巧克力、謊稱為大學募款的男子，結果她用Apple Pay付款後被騙走近千元，聯繫蘋果也拿不回錢。

每日郵報(Dailymail)在9日報導，漢娜當時從加州托斯汀(Tustin)的一家目標百貨(Target)出來時，發現兩名男子在「義賣」巧克力，聲稱是為了基督教社區大學籌集資金。漢娜說她向這些男子購買總共10元的巧克力，並用手機應用程式Apple Pay付款。

其中一名身穿黑色毛衣的男子迅速將他的手機放在漢娜手機上感應交易，「我一準備好Apple Pay他就用手機過來感應，沒讓我看任何內容。」

漢娜稱他們不只收取了10元，而是清空帳戶內全部餘額975元。她收到即時傳送的交易通知卻大吃一驚，隨即跟兩名男子要求付款收據，這時穿黑毛衣的男子開始連聲道歉，說他不小心多收了錢、會把這筆錢退給她。

漢娜表示，她認為兩名男子一開始是希望她就這樣拿著巧克力走回車上，沒發現異狀也不問任何問題。她這才意識到這兩人似乎想騙錢，但仍然試圖保持冷靜，並給他們還錢的機會。「我當時還是想相信他，因為他看起來很抱歉，而我卻很天真。我那天很累，當下不想處理這些問題。」

黑毛衣男子表示他發出退款後，漢娜聯繫了蘋果並解釋事情來龍去脈；據她表示蘋果並沒有協助她，也一直拿不回被多收的錢。漢娜稱蘋果表示「無法幫助她，因為她沒有足夠證據證明她不打算支付975元」。漢娜抱怨她的錢應該受到保護，「我信任蘋果。」

漢娜在另一段影片補充，她用的是蘋果和高盛(Goldman Sachs)合作推出的Apple Card，高盛應監控轉帳卡金流，但當她聯繫高盛時他們宣稱解決交易爭端約需三個月。

蘋果表示「無法幫助她，因為她沒有足夠證據證明她不打算支付975元」。(路透)
蘋果表示「無法幫助她，因為她沒有足夠證據證明她不打算支付975元」。(路透)

Apple 高盛 目標百貨

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