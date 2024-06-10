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端午開運 六招聚財 喜迎桃花逢貴人

記者陳宏睿／台中即時報導
端午節，命理師楊登嵙分享民俗開運方法。(圖／楊登嵙提供)
端午節，命理師楊登嵙分享民俗開運方法。(圖／楊登嵙提供)

6月10日是端午節，民俗信仰是一年中陽氣最旺的日子，命理師楊登嵙說，可利用今天上午11時至下午1時，從天然水源，例如瀑布、湧泉，或是家中的水龍頭取水，放在太陽下30分鐘，即可製作「午時水」，不論是放在家中、辦公室財位，都有聚財效果，可以運用。

命理師楊登嵙說，今天是陽氣最旺，至陽至剛的日子，今天可利用製作「午時水」，利用加入硬幣、鹽巴方式，也可升級為「發財水」，為自己召來好運、財運。

以下為端午開運6招：

一、發財水：端午節正午之時（上午11時至下午1時），取硬幣總金額168元或268元，加入「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，置於住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方）

二、「財帛星」旺財：2024年「財帛星」在北方，在房子的九宮格的南方放置「發財水」；「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆加「發財水」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

三、吃粽子旺文昌：在春秋時期就出現了粽子，粽子摻紅棗的叫棗粽，棗粽諧音為「早中」，意在讀書的孩子吃了可以早中狀元，旺文昌，金榜題名。

四、立雞蛋求好運：在端午節午時（上午11點至下午1點之間）嘗試豎雞蛋，若能在正午時將雞蛋豎立起來，表示會有好運一整年。在住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方。）立蛋，若不知道財位，就在住家客廳中央或辦公桌的正中間位置立蛋即可；開店舖的老闆，可選在櫃檯中間立蛋，可讓下半年業績愈來愈好。

五、召桃花：端午節正午之時噴適量花香的香水在臥室及床上，可以增加異性緣。

六、召貴人：端午節正午之時在客廳、神明廳及書房點上檀香，可以增名氣、招貴人。

端午節，命理師楊登嵙分享午時水的製作方式，以及民俗開運方法。(圖／楊登嵙提供)
端午節，命理師楊登嵙分享午時水的製作方式，以及民俗開運方法。(圖／楊登嵙提供)

端午節 雞蛋 投資

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