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觀察者網：輝達大成功 保守的中國難以孕育出黃仁勳

記者陳言喬／即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（本報資料照片）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（本報資料照片）

輝達（NVIDIA，中國稱英偉達）黃仁勳風靡台灣、舉世驚豔。中國媒體反思稱，這證明引領科技突破也可以是華人、黃種人，但為什麼他們都是要在美國才能取得這些成就？為什麼二戰以後，引領創新，在科技層面率先取得突破的，大多數都是美國？因為，中國保守的社會還不具創新突破的環境。

觀察者網「觀風聞」文章指，中國人在21世紀工業領域，對全球貢獻，並不比美國差。高鐵，太陽能、新能源汽車，這些工業方面的突破，都是中國人搞出來的，也絕對是人類之光。但是在科技創新方面，中國還是不太行。

文章稱，輝達為什麼能成功？為什麼能夠做大？說白了，就是靠電腦遊戲行業，甚至就是靠單機遊戲，靠無數個遊戲玩家對電腦遊戲逼真圖像的迫切需求，想要玩一款更加模擬真實場景的電腦遊戲這個心理需求。

但在過去20年，中國的社會文化，如何看待電腦遊戲？2000年，中國公布「關於開展電子遊戲經營場所專項治理的意見」。電子（電腦）遊戲嚴重危害了青少年的健康成長，擾亂了社會治安秩序，已成為社會一大公害，廣大人民群眾對此反應十分強烈，到了非徹底治理不可的地步。

當時還有一些學者專家稱要用電擊治療網癮，加上主流媒體的大聲贊同。現在回想，真的是一場鬧劇，是多少青少年的悲劇，很難用愚昧無知來形容這個事情。

上上下下，這麼多人，都相信網癮是一種病，得治。

為什麼？因為中國傳統農耕文化，就一直推崇那種老黃牛精神，就一直要把所有人都改造成牛馬，好好學習，長大勤勤懇懇搬磚，做一個有用的人，為社會做貢獻。這是這些年來主流價值觀認同的正確道路。這種文化，從根子上就反對安逸，反對娛樂，反對享受，反對墮落...

主流社會的保守文化始終認為自己站在正確一面，他們自以為代表了正能量，什麼臭玩遊戲的，網上看黃片的，追求文化自由的......都是道德敗壞，社會渣渣。

可惜，人類這種生物，恰恰就是愈墮落愈快樂。人類歷史上之所以能取得科技進展，很多時候恰恰就是因為，人天生就好逸惡勞，天生就喜歡娛樂享受，而不是喜歡勞作，恰恰是人類這種喜歡偷懶的精神，才促進了各種改良工具，推動了科技發展。

其實人類科技進步，就是一直在試圖用工具，用機械，將來是用人工智慧，來解放人，把人從各種重複而繁重的勞作裡解放出來。娛樂和享受，其實就是推動人類科技進步的原動力。

遊戲產業，電腦遊戲產業，在過去20年證明了這一點。然而，就是因為中國過去20年總體保守的文化環境，始終持續打壓電腦遊戲的總體思路，導致中國在晶片領域就不可能有大的作為。

隨時一張A4紙檔（按，指通知、命令），馬上就可以讓整個遊戲行業崩了。就這種管制環境，哪個資金敢賭？哪個資本敢賭？

「你給不了輝達能夠成長、發育，進而長成參天巨樹那種環境」。

文章稱，美國縱有千般不好，槍擊、種族問題，貧富差距，大選時族群分裂...但恰恰是美國這種自由文化環境，才能孕育出輝達這些創新科技公司。

「還是那句話，美國擅長解決從0到1，中國擅長解決從1到99，兩者各有千秋」。

馬斯克先證明了電動汽車確實可以，中國接下來完善了整個新能源汽車產業鏈。現在馬斯克證明了星艦回收確實可以，未來很可能還是要靠中國讓商業載人航空徹底廉價起來。

中國不缺頂尖人才，也不缺巨額科研投入，但首先，你不能打壓它，你得支持它。

你連玩遊戲都不允許，始終猶豫徘徊—要不是看在遊戲行業還是解決了很多就業問題，拉動了經濟發展，就某些保守分子看來，電腦遊戲就是電子海洛因，根本就不該存在—那整個電腦晶片行業怎麼可能壯大起來？

文章最後強調，如果中國不想在科技創新方面一直被美國拉開，就必須要從根本社會文化觀念上開始轉變。一如40年前鄧公（鄧小平）就說了，首先要解放思想。

輝達 馬斯克 晶片

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