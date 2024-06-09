威爾史密斯重返榮耀「絕地戰警4」北美票房擠下「加菲貓」奪冠

威爾史密斯、馬汀勞倫斯回歸「絕地戰警：生死與共」。(圖／索尼提供)

「絕地戰警：生死與共」（Bad Boys：Ride or Die）首映連奪北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo6月9日發佈的電影市場數據，25部影片北美周末票房（6月7日至9日）報收約9863萬美元，較前一周末大漲約49%。

「絕地戰警」系列已延續近30年。此次時隔4年推出新作「絕地戰警：生死與共」，主創多為原班人馬，好萊塢 明星威爾史密斯 （Will Smith）和馬丁勞倫斯（Martin Lawrence）繼續領銜。自7日亮相以來，這部動作冒險喜劇片蟬聯北美單日票房冠軍，並以約5600萬美元首映周末票房力拔最新一期北美周末票房排行榜頭籌，撐起該統計周期北美總票房半壁江山。其首映周末票房成績在該系列4部影片中居第二位，僅次於2020年的「絕地戰警FOR LIFE」（Bad Boys for Life）。加上北美以外市場，其總票房已超過1億美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.0、MTC評分54、爛番茄新鮮度64%（176評），CinemaScore打分為A－。

「加菲貓：農場大冒險」北美票房第二名。(美聯社)

在新片衝擊下，奇幻動畫喜劇片「加菲貓：農場大冒險」（The Garfield Movie）以約1000萬美元周末票房從上期榜單冠軍退居本輪排名次席，北美累計票房現約6861萬美元、總票房約1.93億美元。

另一部奇幻動畫喜劇片「幻幻之交」（IF）則以約800萬美元周末票房蟬聯榜單季軍，北美累計票房現約9352萬美元、總票房約1.61億美元。

與「絕地戰警：生死與共」同日上映的新片「窺探者」（The Watchers），以約700萬美元首映周末票房列榜單第4名。這部奇幻懸疑恐怖片開畫反響為IMDb評分5.8、MTC評分46、爛番茄新鮮度29%（109評），CinemaScore打分為C－。

「猿人爭霸戰：猩凶帝國」（Kingdom of the Planet of the Apes）以約540萬美元周末票房從上期榜單第4名降至本輪排名第5位。上映一個月來，這部科幻冒險動作片北美累計票房約1.5億美元、總票房約3.6億美元。

「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa：A Mad Max Saga）在本輪周末票房十強排名中降幅最大，以約425萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第6位。這部科幻冒險動作片北美累計票房現約5871萬美元、總票房約1.44億美元。