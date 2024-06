威爾史密斯重返榮耀「絕地戰警4」北美票房擠下「加菲貓」奪冠

威爾史密斯、馬汀勞倫斯回歸「絕地戰警:生死與共」。(圖/索尼提供)

「絕地戰警:生死與共」(Bad Boys:Ride or Die)首映連奪北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo6月9日發佈的電影市場數據,25部影片北美周末票房(6月7日至9日)報收約9863萬美元,較前一周末大漲約49%。

「絕地戰警」系列已延續近30年。此次時隔4年推出新作「絕地戰警:生死與共」,主創多為原班人馬,好萊塢 明星威爾史密斯 (Will Smith)和馬丁勞倫斯(Martin Lawrence)繼續領銜。自7日亮相以來,這部動作冒險喜劇片蟬聯北美單日票房冠軍,並以約5600萬美元首映周末票房力拔最新一期北美周末票房排行榜頭籌,撐起該統計周期北美總票房半壁江山。其首映周末票房成績在該系列4部影片中居第二位,僅次於2020年的「絕地戰警FOR LIFE」(Bad Boys for Life)。加上北美以外市場,其總票房已超過1億美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.0、MTC評分54、爛番茄新鮮度64%(176評),CinemaScore打分為A-。

「加菲貓:農場大冒險」北美票房第二名。(美聯社)

在新片衝擊下,奇幻動畫喜劇片「加菲貓:農場大冒險」(The Garfield Movie)以約1000萬美元周末票房從上期榜單冠軍退居本輪排名次席,北美累計票房現約6861萬美元、總票房約1.93億美元。

另一部奇幻動畫喜劇片「幻幻之交」(IF)則以約800萬美元周末票房蟬聯榜單季軍,北美累計票房現約9352萬美元、總票房約1.61億美元。

與「絕地戰警:生死與共」同日上映的新片「窺探者」(The Watchers),以約700萬美元首映周末票房列榜單第4名。這部奇幻懸疑恐怖片開畫反響為IMDb評分5.8、MTC評分46、爛番茄新鮮度29%(109評),CinemaScore打分為C-。

「猿人爭霸戰:猩凶帝國」(Kingdom of the Planet of the Apes)以約540萬美元周末票房從上期榜單第4名降至本輪排名第5位。上映一個月來,這部科幻冒險動作片北美累計票房約1.5億美元、總票房約3.6億美元。

「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa:A Mad Max Saga)在本輪周末票房十強排名中降幅最大,以約425萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第6位。這部科幻冒險動作片北美累計票房現約5871萬美元、總票房約1.44億美元。