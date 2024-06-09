31歲亞裔LGBT 奪馬里蘭州小姐后冠 下一步想角逐美國小姐

跨性別參賽者貝利·安妮·肯內迪1日贏得美國馬里蘭州小姐(Miss Maryland USA)冠軍頭銜。（取材自Instagram）

跨性別 參賽者貝利·安妮·肯內迪(Bailey Anne Kennedy)1日贏得美國馬里蘭州小姐(Miss Maryland USA)冠軍頭銜，肯內迪創下許多「第一」紀錄，她是第一位跨性別參賽者、第一位亞裔 美國人參賽者、在31歲奪得后冠的第一人、第一位贏得冠軍的已婚參賽者，以及67年來第一位贏得州級比賽的軍官配偶。

肯內迪接受採訪時表示，在驕傲月(Pride Month)第一天的勝利「象徵著一切」，因為環球小姐組織(Miss Universe Organization)「現在已經普遍地讚揚『女性』，無關她們的年齡、性別或婚姻狀態」。

她說：「身為一名軍人配偶和一名自豪的跨性別女性，我希望以正面的樣貌展示這一點，而身為移民 ，我希望向人們展示移民的韌性，希望在這一過程中激勵他人。」

接受DC News Now訪問時，肯內迪表示，勝利的時刻就像「一場旋風」，「因為我知道這件事的意義遠大於我個人，我知道這對所有的LGBT孩子來說將意義重大，他們可能感覺自己與眾不同，可能覺得自己不屬於某一群體，就像是我成長過程中所遇到的，所以我希望我的勝利能夠成為讓他們做自己的美好邀請。」

她透露下一個計畫是參與美國小姐(Miss USA)比賽。