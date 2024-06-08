我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封口費官司案外案 丹尼爾斯拒付誹謗川普60萬元律師費

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

端午竟有20多種不同叫法，你知道幾種？

新華社／天津9日電
6月8日，山東省鄒平市黃山街道月河社區的孩子展示自己製作的端午香囊。(新華社)
6月8日，山東省鄒平市黃山街道月河社區的孩子展示自己製作的端午香囊。(新華社)

「端午臨中夏，時清日復長。」6月10日將迎來端午佳節。你知道嗎，這個傳統節日竟然有20多個別稱。除了端午節，你還能說出幾個？

農曆五月初五為端午節，它是夏季唯一的一個民俗大節，也是中國首個入選世界非物質文化遺產的節日。

民俗學者、天津社會科學院研究員王來華介紹，古漢語中，「端」字可引申為開頭、初始的意思，將五月五日稱為端午，是指「初五」。古人通用天干地支來紀年、紀月、紀日、紀時，五月為午月，「午」「五」同音，因此端午節又稱「重五節」「重午節」。午日為「陽辰」，端午節也被稱為「端陽節」，傳統京劇《白蛇傳》中就有「慶賀端陽」的戲詞和劇情。

端午節又稱「粽子節」，這是因為吃粽子是端午節的普遍習俗，只是這堪稱美食的粽子南北各異，一個人很難在一個端午節把它嘗遍。粽葉是粽子製作必不可少的材料之一，古人端午吃粽時，曾有解下粽葉比長度的遊戲，長者為勝，端午節就有了「解粽節」之稱。

端午節也稱「龍舟節」，這是因為除了吃粽子，另一個著名的節日形象是賽龍舟。1980年，賽龍舟被列入了中國國家體育比賽項目，並每年舉辦「屈原杯」龍舟賽。

端午節還稱「詩人節」。端午節來源的說法不少，最具影響力的是「紀念屈原說」。公元前278年，秦軍破楚，屈原投江殉國。屈原所作《離騷》《天問》《九歌》等不朽詩篇被傳頌至今。人們敬仰屈原的高尚品德和傑出詩才，在端午節時會深切地感念他。

端午節又叫「浴蘭節」，這是因為古人在這一天有「蓄蘭為沐浴」的習俗。宋代歐陽修在《漁家傲·五月榴花妖艷烘》中說：「正是浴蘭時節動。菖蒲酒美清尊共。」到了明代，端午節又添了「女兒節」稱謂，《帝京景物略》中說：「五月一日至五日，家家妍飾小閨女，簪以榴花，曰‘女兒節’。」

此外，端午節還有五月節、龍日、夏節、菖蒲節、艾節、娃娃節、天中節等諸多別稱，其產生時代和背景不同，卻有各自的故事及內涵。

「從花樣繁多的端午別稱中，可以看出端午節習俗的多樣與豐富。了解這些別稱，有助於更好地賡續傳統文化，體驗優秀傳統文化的情感與精神。」王來華說。

端午節 京劇

上一則

她溫水加「1物」清潔洗衣機 5分鐘飄滿大量海苔片…網讚：洗白衣也好用

延伸閱讀

台裔媽媽迎端午節 復刻客家野薑花粽

台裔媽媽迎端午節 復刻客家野薑花粽
松柏之家包粽比賽 新任代理主席盼共創更好社區

松柏之家包粽比賽 新任代理主席盼共創更好社區
中華龍舟賽將駛入巴黎奧運會 將作為表演項目

中華龍舟賽將駛入巴黎奧運會 將作為表演項目
飄香粽子情

飄香粽子情

熱門新聞

鳳梨酥是訪台必帶伴手禮。(報系資料照)

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

2024-06-01 21:37
日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
輝達創辦人黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

2024-06-03 00:58
四生肖下半年財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexander Suhorucov）

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

2024-06-03 20:50
網友買到好市多麵包，大讚好吃。（取材自小紅書）

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

2024-06-03 19:40
食物專欄作家建議13項食品不要買冷凍的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Gomes）

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

2024-06-06 21:40

超人氣

更多 >
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議

學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議
屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬