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石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

他穿淺藍 她穿亮粉 百歲二戰老兵諾曼地浪漫迎娶96歲新娘

他穿淺藍 她穿亮粉 百歲二戰老兵諾曼地浪漫迎娶96歲新娘

編譯盧炯燊／即時報導
諾曼第登陸80周年傳喜訊，現年100歲的美國二戰老兵特倫斯(左)，8日在法國參與紀念活動的同時，迎娶96歲的美嬌娘施惠蓮(右)。(美聯社)
諾曼第登陸80周年傳喜訊，現年100歲的美國二戰老兵特倫斯(左)，8日在法國參與紀念活動的同時，迎娶96歲的美嬌娘施惠蓮(右)。(美聯社)

諾曼第登陸(D Day)80周年傳出喜訊，現年100歲的美國二戰老兵，8日在法國參與紀念活動的同時，還迎娶了96歲的美嬌娘，這證明愛情不會因年齡而有所不同。

新郎特倫斯(Harold Terens)說，「這是我一生中最美好的一天」；新娘施惠蓮(Jeanne Swerlin)則說，「這不是年輕人的專利」。兩人都來自佛州

婚禮地點特地選在當年其中一個登陸點，猶他海灘旁的卡朗唐萊馬賴鎮(Carentan-les-Marais)市政廳舉行，數十名親友參加婚禮，並由鎮長證婚，兩人說出「我願意」互許終身。

市政廳外擠滿了前來祝福的賓客，部分祝福者還穿著1940年代的服裝，人群高喊「新娘！新娘！」 當地居民為這對新人獻上祝福，也是對特倫斯當年協助解放法國的一種感謝方式。

施惠蓮穿著一件亮粉色飄逸長裙，特倫斯穿著淺藍色西裝，胸前口袋放著粉紅色領巾。兩人手持香檳杯，透過敞開的窗戶向外面的人群揮手致意。

新婚之夜，他們享受了一場非常特別的派對，受邀到愛麗舍宮出席法國總統馬克宏為美國總統拜登舉行的國宴。

馬克宏在象徵法美友誼的祝酒儀式上恭喜這對新婚夫婦，說卡朗唐萊馬賴鎮很高興為兩人舉辦婚禮，他本人也很高興舉辦晚宴。

婚禮只是象徵性的，不具法律約束力。鎮長辦公室表示，他無權為非小鎮居民的外國人正式結婚，但只要他們願意，可以隨時返回佛州完成手續。

特倫斯於2019年獲頒法國榮譽軍團勳章，結縭70年的第一任妻子於2018年過世，在2021年時經朋友介紹認識寡居的施惠蓮，兩人從此之後幾乎形影不離。

特倫斯1942年從軍，官拜陸軍航空隊下士，派駐英國擔任P-47戰鬥機的無線電維修技術員。諾曼第登陸日，他負責維修從法國返回的飛機，好讓它們能迅速重返戰場。登陸第12天後，他也到了法國，協助將俘虜的德國人和剛釋放的美國戰俘運送到英國。

諾曼第登陸80周年傳喜訊，現年100歲的美國二戰老兵特倫斯(左)，8日在法國參與...
諾曼第登陸80周年傳喜訊，現年100歲的美國二戰老兵特倫斯(左)，8日在法國參與紀念活動的同時，迎娶96歲的美嬌娘施惠蓮(右)。(美聯社)
諾曼第登陸80周年傳喜訊，現年100歲的美國二戰老兵特倫斯(左)，8日在法國參與...
諾曼第登陸80周年傳喜訊，現年100歲的美國二戰老兵特倫斯(左)，8日在法國參與紀念活動的同時，迎娶96歲的美嬌娘施惠蓮(右)。(美聯社)

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