他進紐約超市「為充飢」就花了50美元 在地人：改逛這幾家

網友在紐約逛超市被物價嚇到。（取材自小紅書）

美國物價特別高，若是選擇外食，經濟上將是一大負擔。一名住在紐約的網友分享，走進超市只想「充飢」就花掉50美元，他細數各類品價價格，嚇得直呼「貧窮限制了我的想像」。有在地人建議他逛agata&valentina，也有人說可以去trade Joe。

一名網友「創業小白搬磚中」在社群軟體小紅書 上發布一則影片，他表示，紐約上東區物價高昂的驚人，他走進超市Butterfield Market，細數各類品項，包括義大利 麵13美元、有機番茄醬20美元、有機果汁8美元、布丁6美元、三明治12美元、鮭魚蔬菜捲14美元、有機巧克力12美元。

創業小白搬磚中表示，又是被紐約物價「嚇暈」的一天，他只是進入超市，想買食物充飢罷了，就花掉50美元，崩潰直呼「這該死的通貨膨脹，物價一天一個樣！在紐約，花錢跟呼吸一樣簡單！」

其他人則留言「我居然覺得價格還蠻正常的… 我不住紐約，我們這兒也差不多這個價格」、「住得起上東區的人基本上不在乎這個物價」、「賺美金不貴！」、「休士頓好像也是這個水準，我覺得想吃健康點這個價格還可以」、真心不貴好不好，國內全有機的什麼價格」、「whole foods在其他地區算高檔超市，在紐約是平價超市」。

還有人留言「物價高不是它的問題，是買不起的太窮了，像我」、「有機的當然都貴了，來點沒機的不得了」、「你為什麼不去trade Joe」、「Butterfield就是很貴啊，偶爾進去買買咖啡 還行」、「Butterfield東西太少了，東邊我喜歡逛agata&valentina，過個馬路就是專門做gluten free的，我們西邊有zabar's和Citarella，我個人非常喜歡zabar」。