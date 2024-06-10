我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加女嫌犯被警察追捕 竟爬上車頂脫光光

美4名大學教師 在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

他進紐約超市「為充飢」就花了50美元 在地人：改逛這幾家

世界新聞網／輯
網友在紐約逛超市被物價嚇到。（取材自小紅書）
網友在紐約逛超市被物價嚇到。（取材自小紅書）

美國物價特別高，若是選擇外食，經濟上將是一大負擔。一名住在紐約的網友分享，走進超市只想「充飢」就花掉50美元，他細數各類品價價格，嚇得直呼「貧窮限制了我的想像」。有在地人建議他逛agata&valentina，也有人說可以去trade Joe。

一名網友「創業小白搬磚中」在社群軟體小紅書上發布一則影片，他表示，紐約上東區物價高昂的驚人，他走進超市Butterfield Market，細數各類品項，包括義大利麵13美元、有機番茄醬20美元、有機果汁8美元、布丁6美元、三明治12美元、鮭魚蔬菜捲14美元、有機巧克力12美元。

創業小白搬磚中表示，又是被紐約物價「嚇暈」的一天，他只是進入超市，想買食物充飢罷了，就花掉50美元，崩潰直呼「這該死的通貨膨脹，物價一天一個樣！在紐約，花錢跟呼吸一樣簡單！」

其他人則留言「我居然覺得價格還蠻正常的… 我不住紐約，我們這兒也差不多這個價格」、「住得起上東區的人基本上不在乎這個物價」、「賺美金不貴！」、「休士頓好像也是這個水準，我覺得想吃健康點這個價格還可以」、真心不貴好不好，國內全有機的什麼價格」、「whole foods在其他地區算高檔超市，在紐約是平價超市」。

還有人留言「物價高不是它的問題，是買不起的太窮了，像我」、「有機的當然都貴了，來點沒機的不得了」、「你為什麼不去trade Joe」、「Butterfield就是很貴啊，偶爾進去買買咖啡還行」、「Butterfield東西太少了，東邊我喜歡逛agata&valentina，過個馬路就是專門做gluten free的，我們西邊有zabar's和Citarella，我個人非常喜歡zabar」。

義大利 咖啡 小紅書

上一則

蘋果進軍生成式AI Siri整合ChatGPT強調產品重隱私

下一則

小狗被貨車拖行...旁人狂喊才停 滿身是傷引網友心疼

延伸閱讀

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

友出席婚禮遲到還空手到 事後轉帳「禮金」讓新娘氣炸

友出席婚禮遲到還空手到 事後轉帳「禮金」讓新娘氣炸
她在二手商品店花4.99元買到1961年Gucci包 市價至少500元

她在二手商品店花4.99元買到1961年Gucci包 市價至少500元

男演員挨酸又肥又窮「嬌妻離婚吧」 他霸氣秀豪宅反擊

男演員挨酸又肥又窮「嬌妻離婚吧」 他霸氣秀豪宅反擊

熱門新聞

日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
食物專欄作家建議13項食品不要買冷凍的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Gomes）

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

2024-06-06 21:40
四生肖下半年財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexander Suhorucov）

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

2024-06-03 20:50
網友買到好市多麵包，大讚好吃。（取材自小紅書）

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

2024-06-03 19:40
旅客行李躺在哈茨菲爾德-傑克森亞特蘭大國際機場（ATL）機場的行李認領輸送帶上，攝於2017年1月。資料照片。（美聯社）

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

2024-06-06 06:27
輝達創辦人黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

2024-06-03 00:58

超人氣

更多 >
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

這10個碩士學位 畢業後薪水最高

這10個碩士學位 畢業後薪水最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠
「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光