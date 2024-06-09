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空服員交流暗語 在職空姐揭行話：當「主備」休假也不能閒

世界新聞網／輯
空姐揭露空服員暗語。（取材自小紅書）
空姐揭露空服員暗語。（取材自小紅書）

空服員是不少人夢想中的職業之一，雖然外表光鮮亮麗，但空服員工作繁忙，仍有許多辛苦不為外人所知。一名空姐分享「空服員交流暗語」，包括基地、過站、駐外過夜、備飛等，一次解答外行人的疑惑。

社群軟體小紅書帳號「花姐說空服員面試」發布一段影片，她分享數個空服員交流暗語，如空服員之間閒聊，常問到「你是哪個基地的？」而「基地」代表空服員被分配到的固定城市，空服員每日工作會從該基地起飛。有時空服員也會說到「一會過站我們去買點東西」，其中「過站」是指當飛機從A地飛到B地，途中經過C站停留，在C站停留的時間就是過站。

花姐表示，當空服員詢問，「今天我要去天水駐外過夜，你要吃天水麻辣燙嗎？給你帶點」，也就是當空服員飛到基地以外的城市過夜，意即「駐外過夜」。另空服員若是抱怨「我今天的備份還是主備」，「備份」意指「備飛」，當遇到有同事請假或是漏飛，就會要求備份頂替，「主備」必須做好準備、化好妝，至機場酒店隨時待命，「次備」則可以在家待命備飛。

有網友好奇「主備如果沒被叫去薪資算嗎？」花姐則回答「不算，哈哈哈，只有一點點小補貼」，其他人紛紛留言「學到一課」、「原來這麼多密語」、「加微信有暗語嗎？」、「高鐵也有熱備冷備應急備」、「學會了」。

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