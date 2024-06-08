唐老鴨90歲生日 配音員動畫師揭露角色魅力

迪士尼傳奇動畫師亨恩（Mark Henn）（左）、唐老鴨配音員安塞姆（Tony Anselmo）（右）都是迪士尼經典卡通人物唐老鴨（Donald Duck）的幕後靈魂人物。(中央社)

陪伴幾個世代孩童長大，經典動畫角色唐老鴨（Donald Duck）今年90歲。幕後配音員、動畫師接受中央社訪問，分享近一個世紀來唐老鴨以獨特嗓音、直率性格而受全球歡迎的獨特魅力。

唐老鴨6月9日將滿90歲，迪士尼 公司日前邀請媒體到柏班克（Burbank）總部，透過典藏文物專家、配音員和傳奇動畫師的現身說法，介紹唐老鴨90年發展史、最新上架的動畫短片以及符合當代潮流的系列商品。

「我其實沒有使用聲帶，我用嘴巴和橫膈膜做出來的聲音，有點像在變魔術。」擔任唐老鴨配音員長達39年的安塞姆（Tony Anselmo）接受中央社訪問時，介紹他的發音訣竅。在過去40年來，他的嘴巴發出唐老鴨最獨特的聲音。

安塞姆是唐老鴨第2代的配音員。唐老鴨的初代配音員奈許（Clarence Nash）1985年過世之後，由他的學徒安塞姆繼承，繼續為這誕生於1934年的經典角色發聲。

安塞姆分析唐老鴨90年歷久不衰的原因，在於獨特的角色性格：它在故事裡面擔任甘草人物，遇到阻礙的時候容易發脾氣、喜歡惡作劇找樂子，種種行為總是能逗觀眾發笑。

安塞姆說：「唐老鴨能做一些其他角色不能做的事情，觀眾容易跟他產生共鳴。它其實是一個快樂的角色，喜歡在生活中尋找樂趣、喜歡惡作劇，是一個淘氣鬼。當某些事情妨礙了它的樂趣，它就會發脾氣。」

唐老鴨和米奇、米妮、黛西、高飛、布魯托並列為迪士尼六大傳奇角色（The Sensational Six）。擁有43年經驗的迪士尼傳奇動畫師亨恩（Mark Henn）雖已退休 ，但近日重出江湖，為一部唐老鴨主演的動畫短片擔任導演，片名叫「唐老鴨動手做」（D.I.Y. Duck）。

迪士尼典藏館主任克萊恩（Becky Cline）（圖）介紹經典卡通人物唐老鴨（Donald Duck）歷年周邊商品，唐老鴨在不同年代扮演不同角色。(中央社)

如唐老鴨這樣全世界廣為人知的角色，歷經90年如何能在最新的短片當中保有魅力？亨恩表示，「最重要的是故事本身」，身為說故事的人，思考的是把唐老鴨放在在什麼樣的情境當中，讓人們產生共鳴。

亨恩操刀的這部短片，是迪士尼慶祝唐老鴨90歲的作品，也是1961年以來，迪士尼相隔63年再推出唐老鴨擔任主角的短片。片中唐老鴨起初只是為了換燈泡，結果演變成一連串的災難。

唐老鴨影響力遍及全球，身為動畫影片背後的靈魂人物，亨恩分享心得。他說身在洛杉磯 的迪士尼製片廠，動畫導演在構思影片時，不常把觀眾放在第一位，而是盡可能讓故事有趣，第一步先能取悅自己，直到自己滿意之後再公諸於世。

亨恩表示：「想到我們的角色在全球有這麼大的影響力，真是令人難以置信。創作時，我們並不把這些放在心上，我們只是努力創作最好的作品、塑造最有趣的角色。」他驚喜得知唐老鴨在台灣是廣為人知的經典卡通人物，「這提醒我們這個世界有多大，我們的觀眾有多麼廣泛」。

唐老鴨不僅存在動畫影片，更做成各種周邊商品，陪伴人們身邊。迪士尼典藏館（Disney Archives）收藏了90年來唐老鴨從絨毛玩具、玩偶、漫畫書、食品包裝、汽水瓶、廣告看板等周邊商品。

經典卡通人物唐老鴨（Donald Duck）6月9日將過90歲生日，為迪士尼六大傳奇角色之一。圖為迪士尼總部保存在創辦人華德迪士尼（Walt Disney）辦公室的唐老鴨雕塑。(中央社)

迪士尼典藏館主任克萊恩（Becky Cline）分享，隨著時代演變，唐老鴨扮演著不同的角色。例如1940年代正值二次世界大戰，唐老鴨在影片當中支持美軍，鼓勵人們納稅；1950年代，唐老鴨演出一些公共服務影片，宣導兒童安全；1960年代，唐老鴨變得更有教育意義，教導孩子們數學和輪子的歷史。

時至今日，迪士尼推出一系列慶祝唐老鴨90歲生日的紀念商品，全球角色藝術副總裁卡多斯（Stephane Kardos）表示，關於產品設計「故事是關鍵」，一個好的創意點子能讓唐老鴨在90年後今天仍然跟得上時代潮流，在消費者面前保持青春活力。