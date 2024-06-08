貓貓學坐嬰兒椅 偷看男寶寶坐姿後完美複製

貓咪學坐嬰兒椅。（取材自微博）

小動物及小嬰兒是最好的朋友，他們可以互相照顧、互相學習。中國網友分享貓咪模仿嬰兒坐進嬰兒椅，一開始還不知道正確坐姿，接著偷看了一下隔壁寶寶，貓咪也學寶寶將兩隻後腳分別放入不同的洞口，敞開雙腿看似相當舒適，其他人直呼「好聰明呀！」

根據「改不了一點鵝」的微博影片，一間廚房內的桌上擺有兩張嬰兒椅，其中一張椅子有個男寶寶，另一張椅子則有一隻斑紋貓咪，貓咪也想學男寶寶坐入嬰兒椅內，牠將四條腿成尾巴全數塞入其中一邊的洞口，接著看了看隔壁的男寶寶坐姿，便調整將前腳拿出、兩隻後腿分別放入兩邊洞口，坐姿酷似嬰兒寶寶，相當可愛。

原PO表示，「貓咪模仿小寶寶坐進了嬰兒椅，一開始小貓的腳是朝著一邊的，後面牠偷偷看了一眼小寶寶，給自己調整好了，聰明小咪」。

其他人紛紛留言「好聰明的寶寶啊」、「貓：給我兩年時間，我也能學會直立行走，然後當打工人」、「笑死，一開始四個腳都在一個洞裡，然後學了一下放對了，貓貓真聰明」、「誰還不是寶寶」、「貓貓我啊也是寶寶啊」、「學的一模一樣啊，每個部位都沒有放錯」、「四個腳都在一個洞裡的時候好可愛呀，像個人抱著膝蓋坐在那兒，有點尷尬有點局促」。

還有人留言「建議給寶寶再扣一個尾巴洞，這變成小貓咪專用嬰兒車了」、「是真把自己也當寶寶了」、「小貓小狗會不會卡襠」。有網友抱怨「怎麼這麼可愛啊，我十隻貓此刻沒有一個人在我身邊陪我追劇」、「我家貓太愚蠢，她甚至不會坐掃地機器人」。