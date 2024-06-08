我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

他穿淺藍 她穿亮粉 百歲二戰老兵諾曼地浪漫迎娶96歲新娘

貓貓學坐嬰兒椅 偷看男寶寶坐姿後完美複製

世界新聞網／輯
貓咪學坐嬰兒椅。（取材自微博）
貓咪學坐嬰兒椅。（取材自微博）

小動物及小嬰兒是最好的朋友，他們可以互相照顧、互相學習。中國網友分享貓咪模仿嬰兒坐進嬰兒椅，一開始還不知道正確坐姿，接著偷看了一下隔壁寶寶，貓咪也學寶寶將兩隻後腳分別放入不同的洞口，敞開雙腿看似相當舒適，其他人直呼「好聰明呀！」

根據「改不了一點鵝」的微博影片，一間廚房內的桌上擺有兩張嬰兒椅，其中一張椅子有個男寶寶，另一張椅子則有一隻斑紋貓咪，貓咪也想學男寶寶坐入嬰兒椅內，牠將四條腿成尾巴全數塞入其中一邊的洞口，接著看了看隔壁的男寶寶坐姿，便調整將前腳拿出、兩隻後腿分別放入兩邊洞口，坐姿酷似嬰兒寶寶，相當可愛。

原PO表示，「貓咪模仿小寶寶坐進了嬰兒椅，一開始小貓的腳是朝著一邊的，後面牠偷偷看了一眼小寶寶，給自己調整好了，聰明小咪」。

其他人紛紛留言「好聰明的寶寶啊」、「貓：給我兩年時間，我也能學會直立行走，然後當打工人」、「笑死，一開始四個腳都在一個洞裡，然後學了一下放對了，貓貓真聰明」、「誰還不是寶寶」、「貓貓我啊也是寶寶啊」、「學的一模一樣啊，每個部位都沒有放錯」、「四個腳都在一個洞裡的時候好可愛呀，像個人抱著膝蓋坐在那兒，有點尷尬有點局促」。

還有人留言「建議給寶寶再扣一個尾巴洞，這變成小貓咪專用嬰兒車了」、「是真把自己也當寶寶了」、「小貓小狗會不會卡襠」。有網友抱怨「怎麼這麼可愛啊，我十隻貓此刻沒有一個人在我身邊陪我追劇」、「我家貓太愚蠢，她甚至不會坐掃地機器人」。

寵物

上一則

他穿淺藍 她穿亮粉 百歲二戰老兵諾曼地浪漫迎娶96歲新娘

延伸閱讀

動保人員救援垃圾堆裡毛小孩 溫柔一句話讓全網流淚

動保人員救援垃圾堆裡毛小孩 溫柔一句話讓全網流淚
想給女友驚喜...中學生換新髮型 簡直變了個人

想給女友驚喜...中學生換新髮型 簡直變了個人
北卡水族館母魟魚懷孕造成轟動 因水缸中從來沒有公魟魚

北卡水族館母魟魚懷孕造成轟動 因水缸中從來沒有公魟魚
友出席婚禮遲到還空手到 事後轉帳「禮金」讓新娘氣炸

友出席婚禮遲到還空手到 事後轉帳「禮金」讓新娘氣炸

熱門新聞

鳳梨酥是訪台必帶伴手禮。(報系資料照)

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

2024-06-01 21:37
日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
輝達創辦人黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

2024-06-03 00:58
四生肖下半年財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexander Suhorucov）

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

2024-06-03 20:50
網友買到好市多麵包，大讚好吃。（取材自小紅書）

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

2024-06-03 19:40
旅客行李躺在哈茨菲爾德-傑克森亞特蘭大國際機場（ATL）機場的行李認領輸送帶上，攝於2017年1月。資料照片。（美聯社）

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

2024-06-06 06:27

超人氣

更多 >
4星座準備轉運 雙魚助人有回報、他們逆風翻盤

4星座準備轉運 雙魚助人有回報、他們逆風翻盤
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持
學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議

學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議