我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特當庭落淚

租金太貴？ 紐約法拉盛又一老牌餅屋結業

4星座準備轉運 雙魚助人有回報、他們逆風翻盤

世界新聞網／輯
四星座將迎接好運。（取材自pexels.com@ Gabriela Cheloni）
四星座將迎接好運。（取材自pexels.com@ Gabriela Cheloni）

要轉運了！中國媒體《新浪看點》分析四星座8日起「鴻運當頭，將可逆式翻盤」，包括牡羊座、獅子座、水瓶座、雙魚座，牡羊座的人在事業及生活上都將迎來一系列的好消息；獅子座得到更多讚美，自信心提升能讓其走向成功；水瓶座將收穫更多友誼與愛情。

牡羊座

牡羊座的人勇氣和決心將會得到充分的回報，你們平時總是不畏艱難的勇往直前，這種不退縮地將幫助你們逆風翻盤，取得令人矚目的成就，在事業上或生活中，你們都將迎來一系列的好消息，能讓你們充滿信心和動力。

獅子座

獅子座的人領導力與魅力將得到提升，你們總能吸引眾人的目光，成為焦點，未來將有機會展現自己的才華和能力，並得到更多的認可和讚美，也因此提升你們的自信心，讓你們更堅定地走向成功道路。

水瓶座

水瓶座的人的智慧和創造力將大放異彩，你們喜歡獨立思考，尋找新的解決方案，接下來將有機會展現自己的獨特思維和創新精神，令眾人刮目相看，同時也會收穫更多的友誼和愛情，讓你們的生活更加豐富多彩。

雙魚座

雙魚座個性善良且敏感，將為其贏得更多的好運，你們有辦法感知他人的需求和情感，並提供對方幫助與支持，往後日子裡，你們將因此得到更多的回報和好運，夢想也將逐漸實現。

星座運勢

上一則

深圳流行「海鮮泡麵」新吃法被噓爆 網曝1關鍵有食安疑慮

延伸閱讀

12星座誰最崇拜權力 魔羯順從背後有野心、他感激上位者的存在

12星座誰最崇拜權力 魔羯順從背後有野心、他感激上位者的存在
3星座「公主病」脾氣超大…雙魚戲精、天秤撒潑、處女座懟到你無言

3星座「公主病」脾氣超大…雙魚戲精、天秤撒潑、處女座懟到你無言
4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳

4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳
脾氣超臭...但是命卻最好的「3星座」 有望一生飛黃騰達

脾氣超臭...但是命卻最好的「3星座」 有望一生飛黃騰達

熱門新聞

鳳梨酥是訪台必帶伴手禮。(報系資料照)

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

2024-06-01 21:37
日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
輝達創辦人黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

2024-06-03 00:58
四生肖下半年財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexander Suhorucov）

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

2024-06-03 20:50
小狗型態特殊。（取材自微博）

流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗

2024-05-31 21:50
網友買到好市多麵包，大讚好吃。（取材自小紅書）

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

2024-06-03 19:40

超人氣

更多 >
冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機

冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億