動保人員救援垃圾堆裡毛小孩 溫柔一句話讓全網流淚

美國動保團體撿到一隻被主人丟棄的狗狗，當時正困在垃圾堆裡，顯得相當疑惑。（取材自IG＠strayrescuestl）

養寵物 ，就要照顧牠一輩子。很多毛小孩被棄養的時候，往往不清楚到底怎麼回事，還在原地癡癡等待主人回來。近來美國一個動保團體，就分享了一段令人難過的浪浪救援影片。

根據日本媒體「grape」報導，美國密蘇里州 的動保團體「Stray Rescue of St. Louis」，日前接獲通報，表示在70號州際公路底下，有一隻受困在垃圾堆中的狗狗。於是工作人員立刻前往該處，但是一時之間，卻沒有找到狗狗在哪裡。

等到工作人員進一步接近後，才發現狗狗整隻捲縮在垃圾堆裡。工作人員接近牠，溫柔地和牠打招呼「嗨，你在這裡做什麼呢」、「要跟我們一起走嗎」，但狗狗顯得相當困惑，連工作人員嘗試拿狗食餵他，都不願意去吃。

然而，工作人員發揮耐心，溫柔對待狗狗，告訴他「我們不會傷害你的」、「你不該屬於垃圾堆」，儘管語言不通，但確實讓狗狗感受到了善意，願意和工作人員一起上車。工作人員接回牠之後，也開始幫狗狗募集新的爸爸媽媽。

網友們看到這段暖心影片，紛紛表示「好可憐，他大概是跟著垃圾一起被棄養的，覺得待在垃圾堆中比較有安全感」、「竟然是和聖誕樹一起被扔掉，真的是太悲傷了，幸好他能夠獲救」、「當工作人員對他說『你不該屬於垃圾堆』時，我真的哭了」。