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走線客買工地安全卡 恐後患無窮

高齡者好發、致死率達5成 日本食人菌病例創新高

90歲老兵餬口 每天走1英里去超市打工 女主播1天募得22萬送他

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
路易斯安納州一名退伍老兵，高齡90歲還得頂著烈日在超市推購物車維持生計。(Karen Ronquillo影片截圖)
路易斯安納州一名退伍老兵，高齡90歲還得頂著烈日在超市推購物車維持生計。(Karen Ronquillo影片截圖)

路易斯安納州（Louisiana）一名退伍老兵，高齡90歲還得頂著烈日在超市推購物車維持生計，辛酸場景被一名女主播看到後，感到相當不捨，在網路發起募款活動，結果一天就募得超過22萬美元，成功讓老翁退休去。

紐約郵報報導，狄龍·麥考密克（Dillon McCormick）是空軍退役軍人，高齡90歲卻仍在紐奧良（New Orleans）連鎖賣場溫迪克西（Winn Dixie）打工，負責推車等辛苦勞務，由於沒有代步工具，每天甚至得步行1英里（約1.6公里）去上班。

這樣一番場景近日吸引前女主播凱倫·斯文森（Karen Swensen）注意，她和狄龍攀談，才知道原來他每月領的社會安全補助金僅1100美元，而要維持生活開銷需要2500美元，因此不得不打工。

於是，凱倫在募資網站GoFundMe為狄龍發起募款，在媒體報導及網友分享下，24小時內就募得超過22萬美元，讓狄龍終於得以安心退休。募得金額之大讓凱倫相當感激，直呼真是奇蹟。

而凱倫也將好消息告知狄龍，他也感到相當訝異，為了避免引起多餘麻煩，凱倫和當地警長一起將錢領出來給狄龍。凱倫後續在募款網站上更新表示：「這筆錢已夠他辭去工作並過著舒適生活。如果他選擇繼續工作，那是他的選擇。」

TVBS新聞網

心疼！90歲老兵烈日下打工　女主播一天募百萬「送他退休」

退休 路易斯安納州 GoFundMe

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