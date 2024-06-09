我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報獨家專訪 亞當斯回應華埠訴求：不支持徵收堵車費

走線客買工地安全卡 恐後患無窮

行李箱掛吊飾好辨認？機場員工：恐增「這風險」

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
有些人為了快速認出自己的行李，會在行李箱把手上綁上吊飾或帶子。(取材自unsplash.com/@rachteo)
有些人為了快速認出自己的行李，會在行李箱把手上綁上吊飾或帶子。(取材自unsplash.com/@rachteo)

有些人在搭飛機旅行時，會在行李箱上做一些特殊標記或裝飾，讓自己行李相對醒目，方便在機場托運後，到目的地時領取好辨認。然而近期有一名地勤人員指出，若是在行李箱的手把繫上裝飾品，反而不利於行李的處理效率，導致行李掃描器發生混亂，最終可能會讓行李無法被辨識，增加延誤風險。

據愛爾蘭媒體「RSVP Live」報導，一名都柏林機場的行李處理處理人員約翰受訪表示，有些旅客會給自己的行李繫上各種顏色的緞帶、絲綢，或加上吊牌等其他小配件，以便在領取時，快速辨認出自己的行李，然而這樣反而會導致行李箱在經過機器自動掃描分類時受到阻礙，進而發生問題。

約翰指出，當行李掃描器無法正常運作時，最終就得用人工處理，耗費更多時間「這意味著，你的行李可能無法趕上班機」因此，不額外在把手上加任何裝飾才是最好選擇。另外，也要記得將舊的行李標籤或貼紙一併拆下，以免發生辨識錯誤，導致行李被送到其他機場。

最後還有一點就是要注意行李箱的輪子。如果行李箱的輪子可以收納，最好在托運前把輪子收好，因為在拖運期間，行李箱輪子恐有機率受損。即使事後，航空公司也有賠償毀損行李箱的義務，但這樣曠日廢時的賠償流程，對於身在國外的旅客而言，也是相當不便。

TVBS新聞網

出國托運行李箱「母湯這樣標記」　地勤曝嚴重後果：行李恐上不了機

上一則

90歲老兵餬口 每天走1英里去超市打工 女主播1天募得22萬送他

熱門新聞

鳳梨酥是訪台必帶伴手禮。(報系資料照)

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

2024-06-01 21:37
日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
輝達創辦人黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

2024-06-03 00:58
食物專欄作家建議13項食品不要買冷凍的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Gomes）

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

2024-06-06 21:40
四生肖下半年財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexander Suhorucov）

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

2024-06-03 20:50
網友買到好市多麵包，大讚好吃。（取材自小紅書）

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

2024-06-03 19:40

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親
新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題
石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國