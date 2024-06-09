行李箱掛吊飾好辨認？機場員工：恐增「這風險」

有些人為了快速認出自己的行李，會在行李箱把手上綁上吊飾或帶子。(取材自unsplash.com/@rachteo)

有些人在搭飛機旅行時，會在行李箱上做一些特殊標記或裝飾，讓自己行李相對醒目，方便在機場托運後，到目的地時領取好辨認。然而近期有一名地勤人員指出，若是在行李箱的手把繫上裝飾品，反而不利於行李的處理效率，導致行李掃描器發生混亂，最終可能會讓行李無法被辨識，增加延誤風險。

據愛爾蘭媒體「RSVP Live」報導，一名都柏林機場的行李處理處理人員約翰受訪表示，有些旅客會給自己的行李繫上各種顏色的緞帶、絲綢，或加上吊牌等其他小配件，以便在領取時，快速辨認出自己的行李，然而這樣反而會導致行李箱在經過機器自動掃描分類時受到阻礙，進而發生問題。

約翰指出，當行李掃描器無法正常運作時，最終就得用人工處理，耗費更多時間「這意味著，你的行李可能無法趕上班機」因此，不額外在把手上加任何裝飾才是最好選擇。另外，也要記得將舊的行李標籤或貼紙一併拆下，以免發生辨識錯誤，導致行李被送到其他機場。

最後還有一點就是要注意行李箱的輪子。如果行李箱的輪子可以收納，最好在托運前把輪子收好，因為在拖運期間，行李箱輪子恐有機率受損。即使事後，航空公司也有賠償毀損行李箱的義務，但這樣曠日廢時的賠償流程，對於身在國外的旅客而言，也是相當不便。

TVBS新聞網

出國托運行李箱「母湯這樣標記」 地勤曝嚴重後果：行李恐上不了機