臉書分享郵輪旅遊規畫 1資訊曝光遭盜用 1.5萬元假期泡湯

肯塔基州女子蒂芬妮控訴郵輪旅遊遭到盜用。(取材自TikTok/@thathippiedoc)

肯塔基州 （Kentucky）一戶人家近日豪砸1.5萬美元購買遊輪之旅，未料出發2天前突被通知行程取消，原來是因為他們在社群媒體臉書 （Facebook）分享出發前的喜悅時，不慎把郵輪預約序號也曝光，慘遭有心人士盜用。

紐約郵報報導，肯塔基州女子蒂芬妮（Tiffany Banks）在TikTok 表示，她與丈夫及四個孩子，為了這趟旅程計畫一年，未料在出發前兩天卻收到行程取消的電子郵件，她致電遊輪公司「嘉年華遊輪」（Carnival Cruise）後被告知，購買序號已被登入，取消總統套房預訂，現已被其他顧客訂走。

蒂芬妮透露，此時她陷入全面恐慌，她和她的四個孩子都哭了：「我們為這趟旅程準備了近1.5萬美元，房間本身的價格為1.2萬或1.3萬美元，還有近2000美元的機票。」她疑惑表示：從未取消過這趟旅行，懷疑是否是系統故障。

「嘉年華遊輪」表示，根據其取消政策，旅程出發前15天內不會退還任何款項，因此拒絕全額退款，但願意為這家人提供兩間船上最便宜的房間。

蒂芬妮說，一家人最後還是飛往登船點邁阿密（Miami），並試圖登船，希望能在最後一刻找到解決方案，但最後還是沒能上船，整趟旅程因此泡湯。

幾天後，「嘉年華遊輪」回電給蒂芬妮，解釋這可能是一起「身分盜竊案」（identity theft），起因於蒂芬妮和丈夫在臉書發布一封包含假期倒數的電子郵件截圖時，不小心把遊輪預訂號碼也po了出去，因而被有心人士取消。

「嘉年華遊輪」指出，據信該名有心人士的IP位址位於加拿大 卑詩省（British Columbia，又稱英屬哥倫比亞省），但無法取得身分，表示願提供蒂芬妮郵輪優惠券補償。

但蒂芬妮仍怒氣難平，質疑為何有人能在未經驗證下輕鬆偷走她的預訂，直言永遠不會再參加「嘉年華遊輪」活動。

TVBS新聞網

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