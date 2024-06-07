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就是想賴床 四血型「早晨誰最起不來」排行榜

世界新聞網／輯
有的血型在早上特別容易起不來。（取材自unsplash.com＠Isabella Fischer）
有的血型在早上特別容易起不來。（取材自unsplash.com＠Isabella Fischer）

許多人或許都有很難早起的困擾，每天被鬧鐘叫醒時，總希望能再睡個十分鐘，十分鐘到了後又想再睡十分鐘。日本網站「占TV」就分析四種血型的人，排行誰才是早上最會賴床起不來的人。

第四名 O型

所有血型起源的O型，擁有著強大的原始本能。即使是在幾乎完全阻絕光源的房間裡，但只要一迎來早晨，他們就會自然感覺到該起床，自動爬起來梳妝整齊吃早餐。

直覺堪比野生動物的他們，幾乎可說是不需要鬧鐘。而早上沒睡飽的部分，則交給午睡來補充。

第三名 A型

責任感強大，具有社會性的A型，不管身體再怎麼疲累，都會硬拖著讓自己起床。即使碰到凌晨三點才睡，但五點就要起床的極限行程，他們也能夠盡量撐住，讓人不禁擔心起他們的身體狀況。

不過因為平常累積太多疲勞，所以在沒有事情的假日，他們就會盡量補眠。

第二名 B型

順從自我慾望的B型，在「想要睡飽」跟「世間的常識」之間，往往會挑選前者。他們會真心認為睡眠比較重要，想繼續睡也是沒辦法的事，就算惹上司或伴侶生氣，也不會自我反省，還可能會覺得對方很煩。

但如果當天有自己很期待的行程時，他們就會比誰都還要早爬起床。

第一名 AB型

缺乏執著心，對現實也沒有什麼興趣的AB型，沒有任何能夠逼自己起床的理由。比起睜開眼睛，迎接現實世界，倒不如繼續閉上眼，徜徉在夢之國度中。

另外，有說法認為AB型的人，天生就比較其他血型容易疲勞，因此才會養成了「現代睡美人」的體質。

血型

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