冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機

透過一些方法，可以檢查冷氣是否故障。（取材自unsplash.com＠Carlos Lindner）

夏天到了，許多人在天氣炎熱的時候，會在室內開冷氣涼快一些。不過有時覺得冷氣好像溫度調低了，卻還是沒有什麼降溫效果，這就可能是因為某些原因，造成冷氣的效率不佳。可以用一些方法，來試試看能不能加以改善。

根據日本 媒體「grape」（https://grapee.jp/1630475）報導，家電大廠松下電機（Panasonic）官網指出，該公司的冷氣產品，擁有確認冷氣機能是否正常的功能。因此如果遇上冷氣不冷的問題，可以先使用這個功能試試看。當然，這是屬於松下電機旗下產品的機能，並不是每一家冷氣都能適用。

由於冷氣的設定溫度，如果和室溫太相近，那麼室外機就可能不會運轉，因此可以刻意調低溫 度，來看看是否有降溫。再來，一定要確認室外機的周圍，到底有沒有物品阻擋，影響到室外機的功效。像是一些放在庭院裡的室外機，就可能會被庭院裡的盆栽擋到。

室內機的部分，則是可以檢查濾網，若是濾網堆積污垢，就可能阻礙機體風勢。若是發現濾網髒了，可以用中性的清潔劑清洗，接著用柔布擦拭後曬乾。當然，如果發現不管怎麼做，冷氣效率依舊沒有好轉的話，就應該聯絡相關窗口，進行必要的檢查和維修。