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軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

男演員挨酸又肥又窮「嬌妻離婚吧」 他霸氣秀豪宅反擊

編譯潘勛／即時報導
喬治與妻經常分享家庭生活。（取自Instagram@georgekeywood）
喬治與妻經常分享家庭生活。（取自Instagram@georgekeywood）

30歲的英國男演員喬治‧基伍德(George Keywood )有肥胖症，而他的妻子西安娜外型亮麗又穠纖合度，網路酸民要她與他離婚，原因在他「既窮又肥」，喬治近日霸氣貼出自己值150萬英鎊(約192萬美元)的豪宅，說苦於太大間，不要那麼大空間，所以決定搬出來出租。

@georgekeywood

Replying to @Ricowalks777

♬ original sound - georgekeywood

太陽報(The Sun)報導，酸民先是認為西安娜會跟喬治在一起，全因他的名氣與錢。也有人說，夫妻倆決定搬出薩里郡(Surrey)的大宅，是因為他們沒錢可用了，「有一陣子沒瞧見西安娜，她必定是休夫了」。

喬治貼視頻在TikTok解釋說，「看看房子這麼大，我們不需要這麼多空間」，夫妻倆認為是在燒錢養房子。喬治表示，房子價值150萬，但他們把它租出去，月租4000英鎊，然後租其他地方，月租只要一半。

喬治對酸民喊話，「你那麼介意幹嘛？難不成我要活得很慘，你才高興？別那麼苦大仇深嘛。」

喬治的視頻貼上TikTok後，目前點閱已有140萬次，很多人挺喬治。

有人寫道，大家太嫉妒別人生活這麼成功，只想見到他們跌落谷底。另一人說，喬治沒必要去理酸民，那些都是不成熟的人，夫妻倆很優秀。

喬治與29歲的西安娜育有一子。西安娜以前受訪表示，有時夫妻晚間外出，很多人會當著喬治面前與她搭訕，或許是認為喬治太胖，他們有機會，但夫妻倆都一笑置之。

TikTok

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