我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

Trader Joe's保冷袋上架被搶空 3.99元被炒到50元

她在二手商品店花4.99元買到1961年Gucci包 市價至少500元

編譯潘勛／即時報導
一名女性在阿拉斯加二手店以4.99元買到一只看似真品的古馳1961年「賈姬」手包，貼上網求問真假，網友們紛紛表示羨慕。（取自Reddit）
一名女性在阿拉斯加二手店以4.99元買到一只看似真品的古馳1961年「賈姬」手包，貼上網求問真假，網友們紛紛表示羨慕。（取自Reddit）

一名愛好時尚的女性在阿拉斯加州逛二手商品店，結果發現一只1961年設計的「古馳」(Gucci)名牌包，只要4.99元，驚喜買下，然後貼上Reddit社群網站求問真假，大多數網友都認為是真的，還有人表示羨慕嫉妒恨，快要心理不平衡了。

太陽報(The Sun)報導，這位無具名的Reddit用戶貼文秀出包包，開心表示「在阿拉斯加二手店找到的。金額4.99元，似乎是真貨。」

第一張圖顯示一個金色新月形皮革手包，還有可調整的背帶。這個包以賈姬(the Jackie)為名，目前要買得向古董商買，要價至少500元。

買家還近拍這個手包的織工，由該金色手包的拉鏈上可以看到古馳的商標，即可能是1961年由古馳生產的古典手包。

Found in a thrift store in Alaska. $4.99 and seems to be legit 👌
by inThriftStoreHauls

Reddit用戶紛紛大喊，「若是真品，就是賈姬包。我的老天鵝啊！」、「哇。肯定真品。我一直在找好模好樣的古典賈姬包、低於500元，已經好幾年了」、「不可思議的發現，真嫉妒妳的好運。」、「色澤真是突出。恭喜！」

其餘用戶寫道，「該死啊。我住阿拉斯加時，怎麼從未找到這麼棒的東西」、「看來肯定是真品古典賈姬包。鑒於它是我正在苦求不得的包，我真是無比羨慕。祝妳戴著好用，或者以豐厚獲利賣出，由妳決定。不管怎樣，恭喜妳這次所獲！」

也有人叫她別再顯擺，自己快要不平衡了，「但說認真的，我為妳喝彩，希望我也能那麼好運。好好享受美物吧。」

阿拉斯加州

上一則

2次沒付管理費 業主協會3.25元拍賣她的房子…砸萬元也保不住

下一則

AI興盛哪個工作快被取代？ 眾人點名「這職業」：已半AI了

延伸閱讀

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」

上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」
交友APP認識閃婚 她發現遭背叛聯手第三者密謀復仇

交友APP認識閃婚 她發現遭背叛聯手第三者密謀復仇
鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

熱門新聞

鳳梨酥是訪台必帶伴手禮。(報系資料照)

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

2024-06-01 21:37
日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
輝達創辦人黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

2024-06-03 00:58
四生肖下半年財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexander Suhorucov）

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

2024-06-03 20:50
備受好評的好市多科克蘭腰果總匯。（取自好市多）

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

2024-05-30 19:40
小狗型態特殊。（取材自微博）

流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗

2024-05-31 21:50

超人氣

更多 >
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
12星座誰最崇拜權力 魔羯順從背後有野心、他感激上位者的存在

12星座誰最崇拜權力 魔羯順從背後有野心、他感激上位者的存在
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種