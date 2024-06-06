她在二手商品店花4.99元買到1961年Gucci包 市價至少500元
一名愛好時尚的女性在阿拉斯加州逛二手商品店，結果發現一只1961年設計的「古馳」(Gucci)名牌包，只要4.99元，驚喜買下，然後貼上Reddit社群網站求問真假，大多數網友都認為是真的，還有人表示羨慕嫉妒恨，快要心理不平衡了。
太陽報(The Sun)報導，這位無具名的Reddit用戶貼文秀出包包，開心表示「在阿拉斯加二手店找到的。金額4.99元，似乎是真貨。」
第一張圖顯示一個金色新月形皮革手包，還有可調整的背帶。這個包以賈姬(the Jackie)為名，目前要買得向古董商買，要價至少500元。
買家還近拍這個手包的織工，由該金色手包的拉鏈上可以看到古馳的商標，即可能是1961年由古馳生產的古典手包。
Found in a thrift store in Alaska. $4.99 and seems to be legit 👌
by inThriftStoreHauls
Reddit用戶紛紛大喊，「若是真品，就是賈姬包。我的老天鵝啊！」、「哇。肯定真品。我一直在找好模好樣的古典賈姬包、低於500元，已經好幾年了」、「不可思議的發現，真嫉妒妳的好運。」、「色澤真是突出。恭喜！」
其餘用戶寫道，「該死啊。我住阿拉斯加時，怎麼從未找到這麼棒的東西」、「看來肯定是真品古典賈姬包。鑒於它是我正在苦求不得的包，我真是無比羨慕。祝妳戴著好用，或者以豐厚獲利賣出，由妳決定。不管怎樣，恭喜妳這次所獲！」
也有人叫她別再顯擺，自己快要不平衡了，「但說認真的，我為妳喝彩，希望我也能那麼好運。好好享受美物吧。」
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