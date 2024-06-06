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像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

世界新聞網／輯
食物專欄作家建議13項食品不要買冷凍的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Gomes）
食物專欄作家建議13項食品不要買冷凍的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Gomes）

外食成本越來越高，很多人開始自煮，但有時候為了怕浪費，有些人會買冷凍食材或食物增加保存時間，Daily Meal的食物專欄作家赫倫（Stephanie Heron）分享她認為不值得買的13項冷凍食品。

根據Daily Meal報導，赫倫認為第一個不值得買的是冷凍漢堡，因為肉餅凍得像冰球，味道也不好，麵包也可能過軟或過硬；第二是海鮮，冷凍海鮮可能會變色、無味和口感差勁。

第三是綠色和白色花椰菜，它們和冷凍玉米不同，冷凍玉米可能吃起來比新鮮玉米甜，但花椰菜不是這麼回事，它們在冷凍前可能已先煮過，當被再烹煮或加熱時，就會變得糊糊的且乏味，而第四的蘑菇道理相同，冷凍後被烹煮或加熱的蘑菇會變得很軟且水分很多，嘗起來幾乎沒有味道，罐裝蘑菇是比冷凍蘑菇更好的選擇。

第五是酪梨，解凍後的酪梨會變得黏糊糊的，甚至有酸味，赫倫認為那是因為冷凍酪梨被加了檸檬酸做為防腐劑。

第六是香菜，赫倫認為冷凍香菜的口感和味道和新鮮香菜完全不同。第七是切塊洋蔥，冷凍後的洋蔥不再有爽脆口感更失去辛辣味，除非用於燉煮料理，否則還是建議流點眼淚來切新鮮洋蔥。水果的道理也相同，味道和口感都不能和新鮮的比。

第九是米，因為加熱後質地會變得奇怪，赫倫建議買可微波加熱的米，或是先把米煮好再冷凍，確認冷凍前已經完全冷卻，否則解凍後會變黏黏的。

赫倫也不建議買冷凍的早餐三明治，除了吃起來像橡膠一樣難以咀嚼和吞嚥外，冷凍三明治更含有鈉和防腐劑，冷凍便當和冷凍義大利麵也是鈉含量很高，會讓人血壓飆升，此外冷凍義大利麵的脂肪含量也很高，而麵條冷凍加熱後質地會變得很奇怪。

最後是點心，赫倫說特別是蛋糕，解凍後口感變成像在吃紙板一樣，且可能含有防腐劑和人工香料，她認為若不想自己DIY，還是到烘培店買新鮮的產品較好。

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