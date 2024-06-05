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12星座誰最崇拜權力 魔羯順從背後有野心、他感激上位者的存在

世界新聞網／輯
透過星座分析，瞭解哪些人容易崇拜權力者。（取材自unsplash.com＠Hunters Race）
透過星座分析，瞭解哪些人容易崇拜權力者。（取材自unsplash.com＠Hunters Race）

趨炎附勢，崇拜權力者，雖然有時被認為是比較負面的行為，但也不可否認算是人的天性之一。日本網站「占TV」就分析十二星座的人，排行哪些星座特別崇拜有權有勢的人。

第12名 水瓶座

天生反骨的水瓶座，可說是對權力重度過敏，光碰到這樣的人就討厭。

第11名 射手座

射手座不在乎什麼有沒有權力，碰到了也只是一笑置之。

第10名 獅子座

不管對方是多麼顯赫的人，獅子座都會覺得自己不比對方差多少。

第9名 天蠍座

天蠍座一般對權力者沒有太多想法。不過若是碰到真心欽佩的人，就會成為死忠信徒。

第8名 雙魚座

比起有權力的人，雙魚座更喜歡個性討喜可愛的人。

第7名 牡羊座

由於個性直率，因此在碰到強大的權力時，倒容易展現服從態度。

第6名 天秤座

天秤有著防患未然的思考，會傾向有權力的人，也認為權力能夠帶來和平。

第4、5名 巨蟹座、雙子座

這兩個都是對力量和階級感到難以適應的星座，雖然會對權力者敬而遠之，但也有著不要觸怒上層，就不會被懲罰的想法。不過，偶爾在碰到不合理的暴政時，還是可能會有反抗行為。

第3名 金牛座

對金牛座而言，權力者就像是守護牧場的主人一樣，為了維持眼下的生活，權力者的存在也是必要的。他們不只會表示出順從的態度，甚至就算碰到一些不合理的要求，也會盡量去配合，相信著順從權力者就能得到幸福。

第2名 魔羯座

魔羯座在面對一般主管等級的上司時，可能還沒有什麼特別的反應。但要是碰到社長、董事長這種層級的，他們就會徹底展現出唯唯諾諾的態度。然而，在順從的態度背後，是他們渴望有朝一日也能拿到權力，攀上顛峰的野心。

第1名 處女座

處女座有著扮演輔佐型角色的氣質，因此碰到權力者，自然會變得畢恭畢敬。他們也認為正因為權力者的存在，才能夠維持住一切秩序，不只上面說什麼都會全心服從，甚至內心還感謝這些權力者的存在。

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