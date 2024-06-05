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密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

世界新聞網／輯
密西根州一對夫婦翻修房子時意外發現浴缸下有一充滿水的神秘房間，專家認為那是禁酒令時期從加拿大走私酒類的管道。(翻攝Hayley Gilmartin TikTok @hayleyg099 )
密西根州一對夫婦翻修房子時意外發現浴缸下有一充滿水的神秘房間，專家認為那是禁酒令時期從加拿大走私酒類的管道。(翻攝Hayley Gilmartin TikTok @hayleyg099 )

密西根州一對夫婦移除家中浴缸時，意外發現地板下20呎竟有一個充滿水的神祕房間，該房間以一根6呎長的水管連接休倫湖（Lake Huron）。他們將發現過程放到TikTok，吸引超過2千萬次點閱。歷史專家推測，該房間可能是美國禁酒令時期時從加拿大走私酒類到美國的管道。

@hayleyg099

Took out the Jacuzzi in the house we purchased 4 years ago and found a manhole to a room that goes 20ft under the house. Of course Trevor wanted to get in and swim around. Ended up finding another passage with a bolted wooden wall infront if it. To be continued when the water gets warmer #creepy #mystery #houseproject #hiddenroom #gopro #history #secret

♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

每日郵報（Daily Mail）報導，崔佛（Trevor）和海莉（Hayley Gilmartin）決定大翻修他們2020年買的1970年代風格房子，他們在移除位於客廳的按摩浴缸時發現，浴缸下竟然有可以容得下一個人通過寬度的人孔。

海莉說，他們家每層樓的地板是約3呎厚的水泥，他們初見那個人孔時覺得很詭異，他們往下看發現只有水，並沒有其他物品或生物，崔佛夫婦決定親自下去看看，他們下去後發現下面是一間充滿水的房間，潛入水中看到其中一面牆壁後有一隧道，壁面上用水管連接休倫湖，湖水持續湧入，因此把房間的水抽乾是不太可能的事情。

崔佛夫婦公布他們發現的神祕房間後，各種關於房間用途的猜測如雪片般飛來，有人猜那是二戰時期對貨輪補給鹽水的房間。歷史學家班克羅夫特（Douglas Bancroft）認為，房間極有可能是禁酒令時期從加拿大跨境走私酒類的管道，因為該地靠近加拿大，休倫湖也是分隔美加的湖。

海莉說，房間用於走私酒類是她聽過最瘋狂的推論，不過他們的確在住家周邊找到禁酒令時期的酒瓶，也有附近鄰居告訴他們自宅地下也有連通到該神秘房間的通道。

在禁酒令期間，休倫湖和聖克萊爾河成為繁忙的酒類走私管道，反對禁酒令者利用這兩條路線將酒類跨過邊境從加拿大運到美國。

海莉說，他們還在神秘房間發現一扇封死的木門，未來計畫將其拆開，如果可能的話他們也想把房間的水排乾，改建成遊戲室或蓋一條保齡球道。

加拿大 密西根州 TikTok

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