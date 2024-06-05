密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
密西根州一對夫婦移除家中浴缸時，意外發現地板下20呎竟有一個充滿水的神祕房間，該房間以一根6呎長的水管連接休倫湖（Lake Huron）。他們將發現過程放到TikTok，吸引超過2千萬次點閱。歷史專家推測，該房間可能是美國禁酒令時期時從加拿大走私酒類到美國的管道。
每日郵報（Daily Mail）報導，崔佛（Trevor）和海莉（Hayley Gilmartin）決定大翻修他們2020年買的1970年代風格房子，他們在移除位於客廳的按摩浴缸時發現，浴缸下竟然有可以容得下一個人通過寬度的人孔。
海莉說，他們家每層樓的地板是約3呎厚的水泥，他們初見那個人孔時覺得很詭異，他們往下看發現只有水，並沒有其他物品或生物，崔佛夫婦決定親自下去看看，他們下去後發現下面是一間充滿水的房間，潛入水中看到其中一面牆壁後有一隧道，壁面上用水管連接休倫湖，湖水持續湧入，因此把房間的水抽乾是不太可能的事情。
崔佛夫婦公布他們發現的神祕房間後，各種關於房間用途的猜測如雪片般飛來，有人猜那是二戰時期對貨輪補給鹽水的房間。歷史學家班克羅夫特（Douglas Bancroft）認為，房間極有可能是禁酒令時期從加拿大跨境走私酒類的管道，因為該地靠近加拿大，休倫湖也是分隔美加的湖。
海莉說，房間用於走私酒類是她聽過最瘋狂的推論，不過他們的確在住家周邊找到禁酒令時期的酒瓶，也有附近鄰居告訴他們自宅地下也有連通到該神秘房間的通道。
在禁酒令期間，休倫湖和聖克萊爾河成為繁忙的酒類走私管道，反對禁酒令者利用這兩條路線將酒類跨過邊境從加拿大運到美國。
海莉說，他們還在神秘房間發現一扇封死的木門，未來計畫將其拆開，如果可能的話他們也想把房間的水排乾，改建成遊戲室或蓋一條保齡球道。
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