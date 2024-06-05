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北卡水族館母魟魚懷孕造成轟動 因水缸中從來沒有公魟魚

世界新聞網／輯
北卡羅來納州ECCO團隊水族館與鯊魚研究室今年初宣布館內的母魟魚Charlotte懷孕，轟動網路。(翻攝Aquarium & Shark Lab by Team ECCO臉書 )
北卡羅來納州ECCO團隊水族館與鯊魚研究室今年初宣布館內的母魟魚Charlotte懷孕，轟動網路。(翻攝Aquarium & Shark Lab by Team ECCO臉書 )

北卡羅來納州亨德森維爾（Hendersonville）ECCO團隊水族館與鯊魚研究室（Aquarium & Shark Lab by Team ECCO）內一隻名為夏綠蒂（Charlotte）的母魟魚今年2月懷孕後轟動網路，因為牠居住的水缸內沒有公魟魚；館方近日宣布夏綠蒂得了罕見的生殖疾病，他們正在收集資訊和透過研究該疾病，並會和獸醫及專家努力照顧夏綠蒂的健康。

ABC Action新聞報導，夏綠蒂在今年2月被館方宣布懷孕後成為全國網路焦點，因為牠居住的水缸沒有公魟魚，只有兩隻鯊魚。

許多網友湧入水族館的貼文下方留言，猜測夏綠蒂懷孕的原因，有人猜牠和鯊魚交配，將生下神秘且前所未見的跨物種生物，也有人猜夏綠蒂是無性生殖，甚至還有人說牠是聖母瑪利亞轉世。

生物學家表示，夏綠蒂的狀況最可能是單性生殖（Parthenogenesis），這種生殖方式是雌性動物的卵子不用經由受精過程而單獨發育成後代，因此不需要雄性動物，這個現象和無性生殖稍有不同，在動物界並不罕見。

就在網友期待夏綠蒂生產之際，水族館近日在臉書表示，夏綠蒂被診斷出患有罕見的生殖疾病，牠的生殖系統將受到影響，這是令人難過且不在預期內的發展，團隊目前以夏綠蒂的健康為優先，將和獸醫及專家合作了解該疾病和選擇治療方式。

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水族館宣布夏綠蒂生病的貼文一出，許多關心夏綠蒂的網友湧進留言，有人想知道該生殖疾病的名稱，也有人關心夏綠蒂近況，館方日前表示，該疾病沒有特別的名稱，就是罕見的生殖疾病，團隊正努力收集相關資訊。

目前並不清楚該疾病是否造成夏綠蒂流產或是牠從頭到尾根本沒有懷孕，館方的聲明並未提到相關內容。

北卡羅來納州 臉書 facebook

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