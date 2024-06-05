他在新加坡海灘拍到鬼臉魚 瞪大雙眼嚇壞許多網友

網友在新加坡沙灘看到鬼臉魚而拍成視頻，上傳後嚇壞很多人。（取自Youtube）

一名網友在新加坡 沙灘淺處看到一尾俗稱的鬼臉魚(longnosed stargazer)，發現該魚張著嘴，魚眼好像凝視天空，覺得新鮮而由各種角度拍下那尾魚，製成短影片貼上Instagram，很多人反映嚇壞了，「寧可自己當初沒看到」。

紐約郵報(New York Post)報導，丹尼斯‧詹(Dennis Chan)在新加坡沙灘淺水處看到那尾魚，拍了下來貼上網分享之後，到3日已有5330萬次點閱，120萬個按讚。

詹表示，那個光景不尋常、很迷人，這種怪魚把自己埋在沙裡，只露出頭，彷彿在凝望星辰，其實在等不起疑心的獵物。他另指出，鬼臉魚跟石頭魚、獅子魚很像，背鰭的刺有毒，刺到人很痛。

詹由不同角度拍下那隻鬼臉魚，每一幀畫面魚都直盯著天空，最後才大口吞水，往更深的沙裡鑽去。

世界魚類資料庫(FishBase)指出，在大西洋、印度洋及太平洋找到50多種鬼臉魚，而且這種魚星騰屬(Astroscopus)當中的魚，還有能產電的器官。新加坡北岸偶爾能瞧見這種怪魚，一般都埋在沙裡，只露出眼球。

網友們看了詹的影片，很多人表示不舒服，有人哀號「不用發現這東西好嗎？」另一用戶評論說，自己本來沒憎恨過任何動物，直到瞧見詹的這隻魚。

還有人寫道，現在睡覺都睡不好了；另一人說，自己如果走在海灘踩到這種魚，一看是它大概必死無疑，或者說是嚇昏了。但也有人說，要是見多了海魚，會覺得鬼臉魚很平常。