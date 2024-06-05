我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

他在新加坡海灘拍到鬼臉魚 瞪大雙眼嚇壞許多網友

編譯潘勛／即時報導
網友在新加坡沙灘看到鬼臉魚而拍成視頻，上傳後嚇壞很多人。（取自Youtube）
網友在新加坡沙灘看到鬼臉魚而拍成視頻，上傳後嚇壞很多人。（取自Youtube）

一名網友在新加坡沙灘淺處看到一尾俗稱的鬼臉魚(longnosed stargazer)，發現該魚張著嘴，魚眼好像凝視天空，覺得新鮮而由各種角度拍下那尾魚，製成短影片貼上Instagram，很多人反映嚇壞了，「寧可自己當初沒看到」。

紐約郵報(New York Post)報導，丹尼斯‧詹(Dennis Chan)在新加坡沙灘淺水處看到那尾魚，拍了下來貼上網分享之後，到3日已有5330萬次點閱，120萬個按讚。

詹表示，那個光景不尋常、很迷人，這種怪魚把自己埋在沙裡，只露出頭，彷彿在凝望星辰，其實在等不起疑心的獵物。他另指出，鬼臉魚跟石頭魚、獅子魚很像，背鰭的刺有毒，刺到人很痛。

詹由不同角度拍下那隻鬼臉魚，每一幀畫面魚都直盯著天空，最後才大口吞水，往更深的沙裡鑽去。

世界魚類資料庫(FishBase)指出，在大西洋、印度洋及太平洋找到50多種鬼臉魚，而且這種魚星騰屬(Astroscopus)當中的魚，還有能產電的器官。新加坡北岸偶爾能瞧見這種怪魚，一般都埋在沙裡，只露出眼球。

網友們看了詹的影片，很多人表示不舒服，有人哀號「不用發現這東西好嗎？」另一用戶評論說，自己本來沒憎恨過任何動物，直到瞧見詹的這隻魚。

還有人寫道，現在睡覺都睡不好了；另一人說，自己如果走在海灘踩到這種魚，一看是它大概必死無疑，或者說是嚇昏了。但也有人說，要是見多了海魚，會覺得鬼臉魚很平常。

新加坡

上一則

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

延伸閱讀

Walmart連1.5元指甲銼刀都上鎖 顧客崩潰、員工也很煩

Walmart連1.5元指甲銼刀都上鎖 顧客崩潰、員工也很煩
猶他州婦女逛eBay 驚喜發現母親遺失60年的銀飾

猶他州婦女逛eBay 驚喜發現母親遺失60年的銀飾
專家示警 「會飛的」蜘蛛將入侵紐約和紐澤西州

專家示警 「會飛的」蜘蛛將入侵紐約和紐澤西州
女讓生病寵物狗安樂死 一年後驚訝發現牠「復活」在領養網頁上

女讓生病寵物狗安樂死 一年後驚訝發現牠「復活」在領養網頁上

熱門新聞

鳳梨酥是訪台必帶伴手禮。(報系資料照)

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

2024-06-01 21:37
四生肖下半年財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexander Suhorucov）

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

2024-06-03 20:50
備受好評的好市多科克蘭腰果總匯。（取自好市多）

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

2024-05-30 19:40
(取自123RF)

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

2024-05-29 15:15
輝達創辦人黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

2024-06-03 00:58
小狗型態特殊。（取材自微博）

流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗

2024-05-31 21:50

超人氣

更多 >
鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆
華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回
妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除