上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」

女性體訓師珍娜表示，上健身房不可太勤，會有反效果。（取自珍娜TikTok）

喬治亞州 女性減重 教練珍娜‧利佐(Jenna Rizzo)表示，有五種常見的體適能習慣，其實對身心毫無助益，甚至是傷害大於好處。自己也是長年下來檢驗才曉得，因此拍片分享在TikTok。

@jennaaaamariee Flat Abs Formula - 4 Pillars to fat loss without spending hours in the gym or giving up your favorite foods in the 🔗 on my page. ♬ Light hip-hop beat/long ver.(1425963) - nightbird_bgm

以下是珍娜整理出五種弊多於利的健身方式：

一、上健身房太勤勞

珍娜表示，沒必要一周去健身房重量訓練好幾次。那麼做其實不會如你所想的改變身體，而且可能讓你很快就累壞了。2021年一篇研究指出，運動太多會增加心房顫動的風險，也就是心律不正常，此外也與橫紋肌溶解症有關，也就是極端的肌肉裂解。

二、規定什麼能吃、什麼不能吃

珍娜指出，如果你嚴格設下「對減重不好，所以不能吃什麼」、「今天沒健身，所以只能在早晨吃碳水化合物而晚上不能」這類禁令，容易傷害自身與食物的關係。實際上導致她陷入暴食與禁食的循環，花了很久時間才走了出來。她指出，沒有本質上好或壞的食物，「有些營養少一些，有些多一點」，要用這種心態才好。

三、努力想變得看來像某某人

珍娜表示，說到底，不管你多麼欣賞某人的體格，以他們為目標，你最後也不會看來像他們。可以學他們的飲食、他們的訓練法，只是你也不會真的變成他們。所以該把別人拋諸腦後，只要當最好的自己就行。

四、用罪惡感來鞭策自己

珍娜回憶說，以往她吃了什麼照說不該吃的東西，或沒做什麼該做的體訓項目，就會很自責。長久下來，只讓她對自我整體感受、體適能感受以及健康飲食的感受，變得很負面，「那樣子很糟糕」。

密西根大學專研「能持久改變」學者席嘉(Michelle Segar)表示，你偶爾沒按表操課時，與其自責，不如這麼想，「有運動就好，都會有功效的。」

五、沒把睡眠列為首要

利娜表示，不必一周七天都鍛煉，三、四天就很好了，但如果你夜裡只睡六到七個小時，進展是不會多好的。成年人應該以每晚睡七到九個小時為目標。長期睡眠不足與肥胖症、高血壓 、高膽固醇及糖尿病有關，還會導致消沈、焦慮等心理不健康。