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交往三年包吃住卻被男友背叛 女子決定展開「史詩級報復」

世界新聞網／輯
網紅「@tattylomas」在TikTok分享一名心碎女子對偷吃的男友展開報復的故事。(翻攝TikTok)
網紅「@tattylomas」在TikTok分享一名心碎女子對偷吃的男友展開報復的故事。(翻攝TikTok)

一名女子努力賺錢資助唸書的男友，沒想到在女子以為兩人將要結婚之際，卻發現男友背叛她出軌另外兩名女性。現在女子決定展開「史詩級報復」，她要邀請男方親友參加派對，她將在活動上公布男友偷吃的消息後一走了之，她希望用這招將男友的人生「摧毀殆盡」。

@tattylomas

Replying to @@wellnessuk Disclaimer: these are not personal stories, i get them from reddit and just read them out and do my makeup at the same time 🫶🏼👀 #redditstories #makeupstorytime #aita #storytime

♬ original sound - Tatty.

Daily Star報導TikTok網紅「@tattylomas」在TikTok上分享這位心碎女子的故事，影片已經累積2380萬次點閱。

「@tattylomas」說，該名女子深愛自己的男友，為了男友她婉拒工作機會，搬離家鄉和男友同居，當男友決定重拾書本念大學時，她努力賺錢負擔兩人開銷、支付房屋和車子的費用，還開了共同帳戶，就在他們交往三年女子以為將修成正果時，她發現男友出軌另外兩名女性，分別是學校助教和男友好友的女朋友。

女子發現男友外遇後決定復仇，她花了一個月的時間計畫，打算一步步毀掉男友的生活。

她打算辦一個派對，邀請男友的親友參加，在派對舉辦前她已將自己的行李打包好並放上她買給男友開的車，她也將兩人的共同帳戶提領一空，她已在別的州找好新工作。

女子說派對將會很熱鬧，男友和男方親友會認為他們將宣布訂婚消息，但事實上她卻是要在派對上宣布兩人分手的消息，她還會當眾播放男友傳給「小三」和「小四」的肉麻情話，她還要遞給男友房子退租的消息，月底就要搬離，而她做完這些就要立刻跳上車揚長而去。

女子說，她也向男友的班級公告男友劈腿助教，同時告訴被男友戴綠帽的朋友「你女友和我男友亂搞」，女子說，被戴綠帽的朋友回覆她「他將被逐出我的朋友圈」。

許多網友在影片下留言，讚美女子的復仇計畫雖然野蠻但非常棒，希望女子復仇成功。

TikTok

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