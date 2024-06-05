端午開運有十招 接「午時水」強運旺整年

端午連假將至，命理師楊登嵙分享午時水的製作方式，以及民俗開運方法。(楊登嵙提供)

端午節 將至，依照傳統習俗，端午節是一年陽氣最旺、至陽至剛的日子，台灣命理師楊登嵙說，當日午時是召好運、去霉運的最佳時刻，可在當日上午11時至下午1時在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存水，稱為「午時水、純陽水」，若能在這時間將此水，置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽光的正陽能量更好，至陽至剛，有召好運的妙用。

以下是五月初五端午節開運十法：

一、讓陽光照進屋：可趁端午上午11時至下午1時將門窗全部打開，讓陽光能夠照射進屋內，使陽光的陽氣，去除家裡的霉氣、穢氣，可以讓房子轉運，尤其是運勢或健康正處於非常不好的家裡。

二、「午時水」淨屋：端午當天上午11時至下午1時，用碗盛「午時水」，取一綠色（榕樹、艾草）樹葉沾「午時水」，由房子最內部向外灑淨，透天厝由頂樓灑淨至樓梯，然後由樓梯再灑淨至下一層樓，最後灑淨至門口，如同將髒物由內而外掃出門外，去除家裡的穢氣，提升宅運。

三、「午時水」淨身：端午當天上午11時至下午1時，沾「午時水」，由頭頂、臉、脖子、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣，趨吉避凶；若到陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，感覺身體不適，平日亦可用此方法。

四、「午時水」泡澡：端午當天上午11時至下午1時，用一碗「午時水」加菖蒲、艾草若干，再加上一碗「陰陽水」（陰水：沒煮過的自來水或礦泉水，陽水：煮沸的熱開水），用攝氏40度左右的熱水來泡澡，可趨吉避凶，達到轉運。

五、吸收陽氣：端午節為陽氣最旺的一天，經常感覺運勢差或時運低迷的人，可以在端午節當天早晨7時到12時之間，去曬曬太陽，順便適度運動，增加自己身上的陽氣、生氣，給自己的運勢增加一些陽剛能量。

六、吃粽子旺文昌：在春秋時期就出現了粽子，粽子摻紅棗的叫棗粽，棗粽諧音為「早中」，意在讀書的孩子吃了可以早中狀元、旺文昌、金榜題名。

七、立雞蛋求好運：在端午節午時（上午11時至下午1時）嘗試立雞蛋，若能在正午時將雞蛋立起來，表示會有好運一整年。在住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方）立蛋，若不知道財位，就在住家客廳中央或辦公桌的正中間位置立蛋即可；開店舖的老闆，可選在櫃檯中間立蛋，可讓下半年業績愈來愈好。

八、召桃花：端午節正午之時噴適量花香的香水在臥室及床上，可以增加異性緣。

九、召貴人：端午節正午之時在客廳、神明廳及書房點上檀香，可以增名氣、召貴人。

十、發財水：端午節正午之時取硬幣總金額168元或268元，加入「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，置於住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方）