Walmart連1.5元指甲銼刀都上鎖 顧客崩潰、員工也很煩

22歲女子近期到Wlamart購物，發現店家為了防盜，連售價1.5美元的指甲銼刀都要上鎖。(擷取自TikTok @toridamore )

拉斯維加斯22歲的達默（Victoria Damor）近期到Wlamart購物，發現店家為了防盜，連售價1.5美元的指甲銼刀都要上鎖，讓她崩潰地表示「這就是未來的Walmart，我連1.5元的銼刀都不能走進去然後拿到櫃台結帳後離開」。

每日郵報（Daily Mail）報導，達默將這次消費經驗放到自己的TikTok 上，影片已累積將近9萬次瀏覽。

影片中達默走到放指甲銼刀的貨架前，銼刀和其他指甲及美容用具都放在上鎖的透明櫥櫃中，部分商品價格並不高，有的1.57美元、1.68美元等等。

達默說，櫥窗旁有一位賣場員工專門站在櫃位旁，替有購買需求的顧客解鎖並拿取商品，她說那位員工對顧客的態度很差，因為那一區所有商品都上鎖，這個措施似乎讓那位員工很不方便。

達默說，Walmart無法阻止顧客竊取商品並不是其他顧客的錯，她這次逛美妝商品區時一直有賣場員工跟著她，她每次只要一停下腳步看一個商品，賣場員工就會問她「需要我幫妳把那個拿出來看看嗎？」達默只想對對方說，「我沒有想要那個商品，我也不想讓你麻煩，我只是想逛逛」。

許多網友在達默的影片下留言，指Walmart的防盜方式根本是個噩夢。有人說她去的Walmart在門口和收銀區都有保全站崗，讓她逛起來很不自在，另外有人說自己五年前搬到海外，每次回到美國都很吃驚「到底發生什麼事！」

一位網友表示，她去Walmart購物時有一半的時間都在等員工幫她解鎖商品，有一次她等了20分鐘，只為了等員工來用2秒鐘的時間拿取一個她要的商品。