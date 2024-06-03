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專家建議iPhone和安卓手機每周開關機一次 避免「零點擊」攻擊

世界新聞網／輯
專家建議iPhone和安卓手機用戶一周開關機一次。示意圖。(美聯社)
專家建議iPhone和安卓手機用戶一周開關機一次。示意圖。(美聯社)

專家建議，iPhone和任何安卓手機用戶每周應開關機一次，避免駭客使用的「零點擊」攻擊，（zero-click hack），這種攻擊無須用戶點任何連結，就能在手機下載並安裝間諜軟體。

每日郵報（Daily Mail）報導，國家安全局（NSA）也認同重新開機這個方式，能暫時刪除在後台持續運作的大量訊息，例如app或網路瀏覽器。

報導指出，和其他惡意軟體不同，零點擊攻擊不需使用者和手機有任何互動，駭客從軟體漏洞駭進裝置，使用者不用點惡意連結或下載有病毒的檔案，若系統沒有重新啟動，不法之徒就能利用開啟的URL運行編碼在裝置上安裝惡意檔案。

若用戶關機後再開機，將強迫關閉所有app和社群媒體及銀行使用紀錄和資訊，就能避免駭客盜取敏感資訊。

重新開機的方式對魚叉式網路釣魚攻擊（spear-phishing attack）也有同樣效果，發動該攻擊的歹徒會偽裝成用戶認識的人企圖在網路上或透過電子郵件騙取私人資料，例如登入密碼。

根據Pew研究2015年的調查結果，將近五成的智慧型手機用戶表示自己從來不曾或極少將手機關機，82%的受訪者說自己不曾或很少重新開機。

國家安全局也建議用戶時常更新軟體和app，確保裝置安全，因為駭客經常在找駭入系統的新方法，但時常更新軟體能移除程式可能的漏洞，避免歹徒竊取資料。

另一項國家安全局建議用戶採取的作為，是當沒有使用時關閉手機藍芽，減少未經授權而存取裝置的機會，也要關閉無線網路和刪除未使用的網路，讓歹徒無法鎖定其裝置。

駭客 iPhone 社群媒體

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