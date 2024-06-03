黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

輝達創辦人黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

晶片大廠輝達 （NVIDIA）今年3月正式發布最強晶片GB200，也牽動供應鏈 上下游業者的競爭動態，而隨著年度大事「台北國際電腦展」即將揭幕，晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳 也與超微（AMD）總裁蘇姿丰、英特爾（intel）執行長基辛格、美超微（Supermicro）總裁梁見後等人，也都已陸續抵台。有業內人士透露，此次大佬們全都下榻在松山區的「東方文華酒店」，不過作為座落於台北市中心的豪華5星級酒店，平均每晚住宿費要價2.9萬元台幣（約892.5美元），若等級上升最高甚至要價5.775萬元台幣（約1777.3美元）。

台北市東方文華酒店。（本報資料照片，記者鄭超文攝影）

台北國際電腦展是全球領先的AIoT和新創產業展覽，而今年預計於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館辦理。而超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰受邀出席演講，並於1日晚間搭乘私人飛機抵達台灣，除四處拜訪供應鏈夥伴，她也在6月3日受邀替「台北國際電腦展」進行開幕演說，並且在6月4日下午受邀與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令會面，最後在6月7日與宏碁董事長陳俊聖在台南進行對談後，才會離台。

根據酒店提供的資料，客房分有特大床或雙床可選，並且都配有高級棉質床單，亦設有步入式衣櫃間。豪華的大理石浴室採用經典設計，配備步入式淋浴間和獨立浴缸。不過要價不菲 平均每晚價格至少要2.9萬元台幣、至於更高還能升級至每晚5萬7750元台幣的房型。此外，大部分的房內能真正提供的設施，包括；高清 LCD 電視、鵝絨被褥、枕頭選項、衣物洗燙服務、Nespresso咖啡機、可按要求加床。

2024台北國際電腦展（COMPUTEX）4日至7日登場，3日舉辦全球記者會，並由超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（圖）進行主題演講，替展覽揭開序幕。圖為蘇姿丰手拿處理器介紹。（中央社）

旅客入住東方文華酒店，不僅能享用包括早餐、全日供應輕食、下午茶、雞尾酒、免費燙衣擦鞋等服務，而每一間客房的氛圍，都相當寧靜閒適，自窗戶往外看，還可以俯瞰城市美景或酒店庭院、風景優美的花園以及泳池。而房間內部空間都不固定，不過最寬有592平方呎的空間，而以上價位還是雙人房的價錢，事實上，黃仁勳此次來台，帶著女兒、兒子、老婆一家四口出遊，因此住宿費價位將在增加。

由此可見，若將有「蘇媽」之稱的超微（AMD）董座蘇姿丰，預估自1日起入住，一路住到7日，若每晚以2.9萬元台幣為計，蘇媽此行光是住宿費就會花費至少20.3萬元台幣（約6247.4美元）。至於美超微（Supermicro）創辦人梁見後也同樣在6月1日抵台，而他在飛機清晨4點落地後，隨即前往母校台北科技大學參加畢業典禮、並帶來十分精彩的演講，而他將於6月5日上午09點30分至10點30分將現身南港展覽館，受邀替台北國際電腦展進行主題演講，而他預計演講完離台，預計入住五天、花費14.5萬元台幣。

美超微電腦創辦人梁見後睽違13年返回北科大演講，期勉台下畢業生，用「愛」面對挑戰將沒有敵人。（圖／北科大提供）

對此，輝達執行長黃仁勳5月26日晚間抵台後，除了四處走訪愛店享受美食外，也於30日晚間宴請供應鏈多家廠商，此外，他也於6月2日現身台大體育館帶來一系列精彩的演講，而自6月3日台北國際電腦展登場開始，也將接連出沒於各家夥伴的展攤，而6月6日鴻海董事長劉揚偉也將在自家攤位接待黃仁勳的到訪，而電腦展最後將於7日落幕，外界預估黃仁勳將於7日展會結束後，搭機離台。共計13天、預計花費37.7萬元台幣。

此外，同樣名列供應鏈四大業者之一的英特爾（intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）也特地於6月1日提早搭專機抵台，而他此次受邀來台，並將於4日親自現身會場，帶來一系列精采的主題演講。不過面對基辛格的入住時長，目前則尚未得到明確訊息、只知道他將於開展前一天晚上（今晚）找供應鏈大廠共進晚餐，針對該消息，英業達發言體系已向本報系「經濟日報」記者證實消息、並透露將派總經理蔡枝安露面出席，吸引市場關注。