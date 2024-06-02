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端午節賽龍舟 湖南道州212艘船成功挑戰金氏世界紀錄

中新社／永州2日電
6月2日， 由湖南永州市道縣人民政府發起挑戰的參賽人數最多的龍舟賽團隊，創造了新的金氏世界紀錄。圖為眾多參賽龍舟在道縣瀟水河上巡遊。 (中新社)
6月2日， 由湖南永州市道縣人民政府發起挑戰的參賽人數最多的龍舟賽團隊，創造了新的金氏世界紀錄。圖為眾多參賽龍舟在道縣瀟水河上巡遊。 (中新社)

6月2日，中國湖南永州市道縣人民政府成功挑戰「參賽人數最多的龍舟賽（團隊）」金氏世界紀錄。經金氏世界紀錄認證官現場認定，最終結果為212艘。

這項金氏世界紀錄此前由浙江溫州獲得。在2015年中華龍舟大賽溫州站賽事中，203支龍舟隊伍參與競渡。 

宋代理學家周敦頤的家鄉湖南道縣古稱道州，是中國龍舟之鄉。起源宋代的道州龍船賽既為祭祀詩人屈原，也為紀念周敦頤。2021年，道州龍船習俗列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

6月2日， 由湖南永州市道縣人民政府發起挑戰的參賽人數最多的龍舟賽團隊，創造了新...
6月2日， 由湖南永州市道縣人民政府發起挑戰的參賽人數最多的龍舟賽團隊，創造了新的金氏世界紀錄。圖為眾多參賽龍舟在道縣瀟水河上巡遊。 (中新社)

目前，道州龍船賽已發展成為一項集民俗、健身、娛樂和競技於一體的大型群眾性體育活動，是當地獨特文化品牌，正走向專業化、職業化、品牌化和產業化的發展道路。每逢端午節，身在異鄉的道縣人都會想方設法趕回來參賽、觀賽。 

湖南省體育局局長羅雙全說，地處湘江源頭的永州，自古就有端午節賽龍舟習俗，為湖南龍舟事業高質量發展和體育強省建設作出了積極貢獻。

 5月31日至6月2日，中國龍舟公開賽（湖南·永州道縣站）、道縣2024年端午節國家非遺龍船賽在道縣瀟水河舉行，吸引230余支隊伍、近7000名運動員競渡，賽事規模之大、龍船數量之多、參賽隊員之眾為歷年之最。

6月2日， 由湖南永州市道縣人民政府發起挑戰的參賽人數最多的龍舟賽團隊，創造了新...
6月2日， 由湖南永州市道縣人民政府發起挑戰的參賽人數最多的龍舟賽團隊，創造了新的金氏世界紀錄。圖為眾多參賽龍舟停靠在道縣瀟水河邊。 (中新社)

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