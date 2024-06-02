新版007主題曲大改變 製片人拒絕哀怨 歡迎動感嗨歌

艾倫泰勒強森盛傳已被敲定是下一任的007。（路透資料照片）

全球矚目新一代007將有何種風格上的改變，英國「每日郵報」報導，製片人芭芭拉布洛柯利（Barbara Broccoli）不僅在新龐德 的形象塑造、影片內容上有心求變，連主題曲的曲風都要走出跟丹尼爾克雷格（Daniel Craig）時期不一樣的路。

丹尼爾的最後3集龐德片「空降危機」（Skyfall）、「惡魔四伏」（Spectre）、「生死交戰」(No Time to Die)，分別由愛黛兒(Adele)、山姆史密斯（Sam Smith）與怪奇比莉（Billie Eilish）創作和演唱的主題曲，曲風都是哀傷、憂鬱也走慢板抒情的路線，雖然接連拿下奧斯卡 金像獎最佳原創歌曲的榮耀，卻被嫌像是3胞胎、感覺大同小異，難怪芭芭拉打算在新007的主題曲上走回類似昔日「雷霆殺機」（A View to a Kill）杜蘭杜蘭樂團（Duran Duran）演唱的同名主題曲那樣，輕快、搖滾、讓觀眾從頭嗨到腳的風格。

丹尼爾克雷格時期的後面3首007主題曲都走哀傷、慢板抒情的路線。（路透資料照片）

愛黛兒為「007：空降危機」創作、演唱的主題曲為往後兩集樹立範本。（路透資料照片）

根據「每日郵報」報導，芭芭拉覺得火星 人布魯諾（Bruno Mars）或威肯（The Weeknd）都能打造出歡樂氣氛的007主題曲，要不然「魔力紅」（Maroon 5）也能做出容易琅琅上口且提振人心的歌曲，來搭配新007電影要給人的感覺。芭芭拉認為幫007電影唱主題曲，對音樂人來說，都是畢生難得的機會，她如果提出邀約，應該不太容易被拒絕，所以很敢提出對曲風上的要求。

目前最新龐德片固然尚未正式公布關於男女主角、大反派等演員，或是導演之類的重要細節，卻被各方預期今年內就會開拍，艾倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）被傳是新龐德的人選。