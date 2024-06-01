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「地表最穩定商品」好市多宣布1.5元熱狗套餐不漲價

編譯俞仲慈／即時報導
好市多宣布，大受歡迎的熱狗套餐仍維持1.5元售價。（本報資料照片／記者楊青攝影）
好市多宣布，大受歡迎的熱狗套餐仍維持1.5元售價。（本報資料照片／記者楊青攝影）

全球原物料價格上揚，衣食住行萬物齊漲，消費者看緊荷包，不過會員制連鎖賣場好市多(Costco)最近宣布，大受歡迎的熱狗套餐仍維持1.5元售價，希望藉此吸引消費者上門。

根據英國每日郵報導，剛出任好市多財務長僅兩個月的米勒奇普(Gary Millerchip)逆向操作，宣布旗下熱銷的1.5元熱狗套餐售價維持不變。

有線電視新聞網(CNN)記者邁耶森(Nathaniel Meyersohn)率先於5月30日在社群平台X發文披露這項消息：「好市多新任財務長今天證實，1.5元熱狗套餐售價不會調漲。」

報導指出，好市多1.5元的熱狗套餐是好市多美食廣場的招牌餐點，而且自1985年以來價格始終保持不變。

今年年初退休的前執行長傑利尼克(Craig Jelinek)2018年受訪時曾透露過一段往事，他向當時的財務長賈蘭提(Richard Galanti)表明：「我們不能把這個熱狗套餐賣到50元，會害我們失去客源。」還不惜語帶威脅表示：「如果調漲熱狗售價，我會宰了你，趕快想辦法。」於是賈蘭提竭力維持熱狗套餐售價，並在2022年締造年銷量1億3000萬個熱狗套餐的佳績。

零售分析師穆斯金(Scott Muskin)向美國廣播公司(ABC)表示，好市多不調漲售價是一種品牌策略，順便提醒顧客好市多的價值。

儘管如此，好市多仍決定自4月8日起限制一般民眾、也就是非會員進入美食廣場用餐，在社群平台掀起一番論戰。

不過好市多宣布熱狗套餐價格不變，受到普遍歡迎，有人社群平台發文宣稱熱狗套餐是「地表最穩定的商品」；還有人持續關注美食廣場消息，不過有網友聲稱住家附近的好市多賣場仍允許非會員進入用餐。 

一名網友在X發文指出：「好市多不會從美食廣場賺錢，熱狗套餐就是最佳例子。」並補充道：「賣場要有吸引顧客的能力並靠其他方面賺錢，但並不表示是在經營餐廳。」

好市多 退休 Costco

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