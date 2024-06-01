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49歲林志玲首挑戰開球「久違5年回夫家」 AKIRA給建議

記者陳建嘉／即時報導
林志玲相隔5年，將再度於日本有公開活動。（圖／林志玲工作室提供）
林志玲相隔5年，將再度於日本有公開活動。（圖／林志玲工作室提供）

睽違五年，台灣女星林志玲將再度於日本公開亮相，而且是第一次挑戰開球，預計將接替前幾天的日本女星內田有紀再度引起話題。林志玲將於6月22日(周六)登上日本第一個擁有開闔式屋頂的天然草皮球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，為北海道日本火腿鬥士隊開球。林志玲的丈夫AKIRA由於曾在新莊棒球場擔任開球嘉賓，此次特別事先給了林志玲貼心提醒。

日本ES CON FIELD HOKKAIDO在2023年開業，是日本第一個擁有開闔式屋頂的天然草皮球場。媲美美國大聯盟規格，加上周邊寬廣的北海道棒球園區F VILLAGE，去年已帶給世界各地近350萬名遊客觀眾前所未有的育樂體驗。6月22日的北海道日本火腿鬥士隊賽事前，林志玲受邀擔任開球嘉賓。當天預定會是今年第一場在打開屋頂的狀態下進行的比賽，林志玲將在這值得紀念的日子為地主球隊開出祈求勝利的一球。

林志玲相隔5年，將再度於日本有公開活動。（圖／林志玲工作室提供）
林志玲相隔5年，將再度於日本有公開活動。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲欣喜表示：「相隔五年，這次真的很期待可以再見到各位朋友。而且還是在這麼特別的場地參與開球儀式活動。聽說北海道棒球園區F VILLAGE和ES CON FIELD HOKKAIDO是一個結合了運動、育樂和餐飲，最適合闔家前往的好地方。我支持棒球運動，也很喜歡北海道，可以來這裡開球真的非常開心。」

AKIRA四年前曾在新莊棒球場，擔任富邦悍將隊開球嘉賓。此次AKIRA有無分享上場經驗？林志玲說，AKIRA建議絕對不要在逆光的時候投球，「擔心不小心投出觸身球」。當時林志玲也被媒體發現低調在看台觀賞，拿手機記錄老公投球畫面。不過，這次輪到林志玲開球，AKIRA卻剛好有工作，林志玲說，「會把成功投出好球的影像分享給他看」。

林志玲將到北海道開球。（圖／林志玲工作室提供）
林志玲將到北海道開球。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲坦言自己不會打棒球，與棒球之間仍有連結：「透過志玲姊姊慈善基金會有資助一些棒球隊，希望可以多培養出好的棒球種子選手。雖然誠實地說，沒有很懂棒球，不過，先生的家人都很喜歡運動，也都很喜歡大谷翔平，會跟著一起看比賽。」

林志玲的首部電影作品在吳宇森導演的歷史鉅作「赤壁」出演小喬，成了家喻戶曉的明星；在日本演出富士電視台連續劇「月之戀人」，也深獲日本朋友們的喜愛。除了演藝事業，志玲姊姊也將重心放在慈善事業，持續為兒童的教育及醫療而努力，包括文化傳承，圓夢計畫以及早療學習。關於棒球發展，姊姊一直以來也關心培訓台灣未來棒球種子選手，過往包括贊助支持棒球學員午餐費、交通車、棒球訓練硬體設備、球衣球鞋球具等，希望能培訓優秀的棒球人才。

林志玲 日本 大谷翔平

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