灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

網友買到好市多麵包，大讚好吃。（取材自小紅書）

美式賣場好市多 (Costco )以便宜實惠著稱，不少人喜歡在好市多挖掘美食或好物。有美國華人 近日買到布里歐麵包，他大讚「麵包濃濃的奶油香味，果然小紅書沒騙我，是Costco最好吃的麵包。有人表示「推薦草莓蛋糕！我是那種吃飯比較淡，但蛋糕喜甜的，認為這個有點甜，但完全可以接受」。

一名灣區華人在社群軟體小紅書上發文表示，他在美國Sunnyvale好市多門市買到傳說是「Costco最好吃的麵包」，他已經在網上刷過無數次這款「La Brioche法式布里歐吐司」，但始終都買不到，近日無意間逛到麵包架，意外發現還有貨，甚至還有折扣，一袋8.79美元，他開心地立刻買了一包。

該網友說，這款麵包有濃濃的奶油香味，對比缺德舅（Trader Joe's超市）的那款，Costco麵包整體會偏硬一點，缺德舅的會偏軟一點，Costco的麵包香味會更濃一些，不過2款他都很喜歡，另外有看到草莓蛋糕，但擔心份量太大，不敢入手。

其他人則留言「它沒有以前香甜好吃了，變薄變小了」、「試試traderjoe的法國麵包yyds還便宜」、「啊這麼快打折了？我星期日原價買的」、「沒有trader joe好吃，這個掉渣」、「連續三週都沒買到這款麵包了」、「我喜歡吃它家的pancake」。

許多人也推薦草莓蛋糕，留言「草莓蛋糕切成片狀。凍起來，每次拿一片，不用化凍像吃冰淇淋」、「蛋糕味道還不錯，口感上比Costco其他蛋糕甜度低一些」、「推薦草莓蛋糕！我是那種吃飯比較淡，但蛋糕喜甜的，認為這個有點甜，但完全可以接受」。