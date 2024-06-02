4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳

四生肖運氣好，跟伴侶感情越來越佳。（取材自pexels.com@Asad Photo Maldives ）

好運來了！中國媒體《新浪看點》分析四大星座6月起鴻運當頭，將過著奇妙人生，包括獅子座、天秤座、射手座、雙魚座。獅子座近期的投資運勢旺盛，單身者有望遇到心儀的對象；天秤座會有意外之財入帳。

獅子座

獅子座的人充滿自信且具有領導力，6月起運勢更上一層樓，事業上有機會負責重要業務，成為團隊中的核心人物。財運上投資運勢旺盛，可以關注有潛力的投資項目。感情上更是順遂，單身者有望遇到心儀的對象，有伴者能感受到伴侶更多的關愛和支持。

天秤座

天秤座的人氣質優雅，擁有良好的人際關係，6月起運勢爆棚，事業上有機會與優秀的夥伴合作，共創美好未來。財運上可能會有意外之財入帳，注意要好好規劃，才不會無謂浪費。感情上將與伴侶更加和諧共處，共同度過美好的時光。

射手座

射手座的人熱愛自由，敢於追求夢想，6月起運勢如火箭般上升，事業上因創新思維助攻，他們在工作上將有突破性進展。財運上偏財運旺盛，可以試試一些新的賺錢方式。感情上單身者有望遇到志同道合的伴侶，共同開啟一段奇妙的旅程。

雙魚座

雙魚座的人個性溫柔善良，富有同情心，6月起運勢攀升，事業上因其細心和耐心將使工作發揮出色，將可獲得上級認同。財運上正財運穩定，適合積極儲蓄投資。感情上有伴者將與伴侶更加親密無間，共同度過人生的重要時刻。