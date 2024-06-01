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他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

世界新聞網／輯
鳳梨酥是訪台必帶伴手禮。(報系資料照)
鳳梨酥是訪台必帶伴手禮。(報系資料照)

鳳梨酥是台灣知名小吃之一，不少觀光客訪台必帶的伴手禮。有在美華人意外吃到「小潘鳳梨酥」，他大讚是有生以來吃過最好吃的鳳凰酥（鳳梨酥＋蛋黃）。有內行人表示「鳳凰酥比鳳梨酥好吃，可以的話買散裝的新鮮更好吃！」

一名美國華人在社群軟體小紅書上貼出一張「小潘蛋糕坊」的照片，他表示，這是他有生以來吃過最好吃的鳳凰蘇，吃完驚為天人，大讚「真的超好吃」，不過他也說，很可惜只有媽媽的朋友從台灣帶回來的一盒而已，因此好奇在洛杉磯哪裡可以買到小潘鳳凰酥。

網友分享小潘鳳凰酥。（取材自小紅書）
網友分享小潘鳳凰酥。（取材自小紅書）

其他人則留言「我台灣人，最愛小潘，最討厭微熱，我不會說哪個牌子不好吃，我會說我不喜歡，小潘是傳統口味，鳳梨酥很多品牌，端看自己喜歡哪種口感，各有擁護者」、「鳳梨酥不是應該叫冬瓜酥？明明就是冬瓜做的餡卻起個好聽的名字騙人呢」、「我買了十幾盒回去，親戚說太甜了放一直沒吃」、「我也覺得好吃，不過裸裝的更好吃」。

還有人留言「小潘潘的鳳凰酥確實好吃，有眼光」、「你在臉書找LA的台灣團購，現在很多都是客機托運當天到貨的」、「佳德買回去當伴手禮送人，小潘的沒包裝的留給自己吃就對了」、「這個真的最好吃！不好買」、「每次回美國都會帶他們家給朋友的，裸裝裡面加蛋黃的，絕了」。

華人 洛杉磯

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