4生肖六月起變富 屬鼠可望加薪、他們正偏財運都好

四生肖財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

財運來了！中國媒體《搜狐網》整理四大生肖6月起福星高照，未來將財運湧動、事業飛騰、金銀滿載、苦盡甘來，包括生肖鼠、龍、猴、豬。屬鼠的人工作業績突飛升，更有望升遷加薪；屬龍的人正財偏財皆旺，投資 收益豐厚。

生肖鼠

屬鼠的人將步入智慧與機敏並重的黃金時期，天機星與財帛星的和諧相位，為他們帶來敏銳的商業嗅覺與創新思維，他們工作業績突飛升，更有望獲得升遷加薪的喜訊。靠著過人的直覺與靈活的策略，在投資理財上也有所成功，實現財富快速累積，家庭生活亦因財富的滋潤而和諧美滿。

生肖龍

屬龍的人事業如龍騰九天，在木星的強勢加持，讓屬龍者的領導力與創造力達到巔峰，他們在職場或創業路上都會收穫不少，工作項目進展順利，合作機會不斷，地位與名譽提升，事業版圖不斷擴大。他們偏財皆旺，投資收益豐厚，生活品質大幅提升。

生肖猴

屬猴的人機智又靈動，在金星的助力下，屬猴者在人際交往中遊刃有餘，貴人頻現，為他們的事業和財運打開全新局面。他們藉由創新與高效率的能力，解決問題並得到上級賞識，得到晉升或獎金的機會，投資理財上，因其靈活多變，總能抓住市場先機，收益頗豐。

生肖豬

屬豬的人福星高照，財運與福澤深厚，因木星與水星的和諧，為其帶來和氣生財的磁場，他們在職場上人緣更好，項目推進順利，也因此收或獎金與晉升機會，財運上正財、偏財都會有意外之喜，投資理財眼光精準，成果令人滿意。