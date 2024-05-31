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阿拉斯加河流「變橘色」？ 學者示警：釋放有毒物質

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 / 責任編輯 編輯組 報導
阿拉斯加北極之門國家公園(Arctic National Park)鐵鏽色庫圖克河(Kutuk River)的鳥瞰圖。永久凍土融化使礦物質暴露在風化中，增加了水的酸度，從而釋放出鐵、鋅和銅等金屬。(Ken Hill/National Park Service/UC Davis提供)
阿拉斯加北極之門國家公園(Arctic National Park)鐵鏽色庫圖克河(Kutuk River)的鳥瞰圖。永久凍土融化使礦物質暴露在風化中，增加了水的酸度，從而釋放出鐵、鋅和銅等金屬。(Ken Hill/National Park Service/UC Davis提供)

國家公園管理局（National Park Service）、戴維斯加州大學（UC Davis）和地質調查局（US Geological Survey）的最新研究發現，阿拉斯加的河流和溪流正在「改變顏色」，從清澈的藍色變成鏽橙色，原因是永凍層融化釋放出有毒金屬。

CNN報導，根據發表在「Communications: Earth & Environment」期刊上的研究，研究人員在阿拉斯加布魯克斯山脈（Brooks Range）的75個水道地點進行測試，結果發現，過去5到10年間，該山脈的河流和溪流水質越來越渾濁，呈現鏽橙色。

研究人員發現，這種變色是由封存在地下數千年的鐵、鋅、銅、鎳和鉛等金屬引起，隨著永凍層的融化被釋放，其中一些金屬對河流和溪流生態系統有毒。

研究共同作者、UC Davis環境毒理學教授普林（Brett Poulin）表示：「我們習慣在加州和阿帕拉契山脈（Appalachia）的部分地區看到這種情況，那裡有採礦史。自1850年代的採礦熱潮以來，這種影響已持續100多年。」但他強調：「但當你身處最偏遠的荒野，遠離礦源時，看到這種情況就非常驚人。」

影片來源：UC Davis CAES

研究指出，北極地區正以其他地區的4倍速度變暖，而北極土壤的永凍層中含有有機碳、營養物質和金屬，高溫導致這些礦物質和周圍的水源在永凍層融化時交融。

研究人員使用衛星影像，確認不同河流和溪流顏色變化發生的時間點，結果發現，最劇烈的改變發生在2017至2018年間，與當時創紀錄的最暖年份相吻合。

這種變色也導致水生生物「急劇減少」，研究人員憂心表示，僅阿拉斯加北極河流中，就棲息各種「對維持生計、體育和商業漁業至關重要」的魚類。

事實上，阿拉斯加並非唯一經歷此現象的州。發表在「Water Resources Research」上的研究指出，科羅拉多州的落磯山脈過去30年中，22條山溪的金屬濃度有所增加。部分原因是溪流流量的減少佔增加的一半，而另一部分是冰凍層融化，使礦物質從基岩中滲出。

智利安第斯山脈、歐洲阿爾卑斯山脈和西班牙北部的庇里牛斯山，也已對山區河流和溪流中金屬和稀土元素濃度增加進行類似研究。

研究人員未來幾年將繼續研究，釐清金屬和礦物質來源，及水生生物和人類生活將如何受到影響。

阿拉斯加河流「變橘色」　全球暖化「永凍層」釋放毒金屬

TVBS新聞網

加州大學 高溫 科羅拉多州 稀土 暖化

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