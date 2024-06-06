金牌女子滑冰手破產 一度身無分文 靠OnlyFans翻身

英國短道速滑選手克里斯蒂2018年仍是選手時的照片。(路透資料照片)

英國短道速滑選手克里斯蒂（Elise Christie）曾10次獲得歐洲金牌，並數次在世界錦標賽上奪冠，然而她因腳踝受傷錯過參加2022北京冬奧 ，之後便遺憾宣布退休 ，很快便一無所有。為了生存她一度賣掉房子、兼3份差並睡在車上，最後靠著過去抗拒的成人平台OnlyFans翻身。

鏡報報導，克里斯蒂33歲，2021年12月遭遇腳踝傷勢，無法取得北京冬奧資格，很快就發現自己身無分文。她回憶：「當我停止滑冰時，我處於一個非常黑暗的狀態。我失去了房子，當時做三份工作。其中一份是在機場，從凌晨3時一直做到晚上10時左右。

後來，克里斯蒂靠著經營成人平台OnlyFans，才成功逆轉人生。她分享，起初很多人建議她加入OnlyFans時，她認為「不適合自己」，但在研究該平台了解更多資訊後，決定加以嘗試。

OnlyFans以成人內容為人熟知，但對克里斯蒂而言，只是分享生活的工具。她表示：「很多人只是用它來參與我的生活，並向我詢問有關運動和健身的問題。我用它來陪伴我的粉絲。」

克里斯蒂感激說道：「我從一個奪牌運動員，到後來一無所有，它（OnlyFans）把我從非常黑暗的地方拉了回來，它在某種程度上拯救了我，如果沒有OnlyFans，我永遠不會有今天。」

克里斯蒂如今已是人母，夢想開設一家配有托兒所的健身房，幫助爸媽們心無旁鶩的健身。她也打算繼續經營OnlyFans，認為這給了她穩定和可觀收入。

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