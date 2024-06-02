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拿破崙「生殖器」3000美元拍出 尺寸如嬰兒手指

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
法國皇帝拿破崙。(取材自維基百科共享資源)
法國皇帝拿破崙。(取材自維基百科共享資源)

法國皇帝拿破崙（Napoleon Bonaparte）西元1821年逝世，傳說他的醫師在為他整理遺體時，私自割下他的生殖器，此後數度易手，至今仍留在民間。一位看過「小拿破崙」的作家直言，雖然他生前威風凜凜，其陰莖在死後卻也「雄風已逝」，像肉乾一乾癟，尺寸則是近似嬰兒手指。

紐約郵報報導，拿破崙已離世203年，傳說中，他的醫生奧托馬奇（Francesco Autommarchi）替他驗屍時，剪斷了他1英寸半（約3.81公分）長的陰莖、心臟與胃，之後，這些器官落入替拿破崙進行臨終聖禮的祭司維尼亞利（Abbé Anges Paul Vignali）手中，成為他的「傳家之寶」。

1916年，拿破崙的生殖器與私人物品在倫敦被拍賣，1927年，又被展示在紐約的法國藝術博物館中。之後數度易手，1977年，由美國泌尿科專家約翰·K·拉蒂默（John K. Lattimer）以3000美元買下，他2007年離世後，則傳給住在新澤西州的女兒伊萬（Evan Lattimer）。

伊萬曾經告訴英國媒體，父親買下拿破崙的陰莖後，從未給任何人看過，也從未告訴任何人，只是把它放在桌子底下。如今伊萬已75歲，她拒絕對此發表評論。

著有《拿破崙的私密：揭開2500年的歷史秘密》一書的紐約作家佩羅特（Tony Perrottet），10年前曾有幸看過「小拿破崙」，他表示，當時陰莖被裝在聯邦快遞的盒子裡，經過200年的風乾後，看起來就像小嬰兒的手指，且如同牛肉乾一樣乾癟。

拿破崙生殖器9萬拍出！風乾百年扁如肉乾 尺寸像嬰兒手指

TVBS新聞網

新澤西州 博物館 拍賣

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