想認識空服員？空姐教戰：簡單1方法提高成功機率

空服員示意圖。(取材自unsplash.com/@phamduyquang)

空服員是最有魅力職業之一，面容身材姣好的空姐也不在少數，總會令某些乘客不自覺迷上。不過國外一名資深空姐透露，千萬別在航班中途搭訕空服員，另有更好的時機點。

「每日郵報」報導，TikTok 女網友泰拉（Tyra）擁有6年飛行資歷，她近日發布影片提醒粉絲，在「飛機飛行途中搭訕空服員」絕對是NG行為，只會讓她們「不舒服。」她表示：「不要這麼做，因為你會讓事情變得尷尬，而且空服員還必須對你友善。這是一種非常不舒服的情況，我們不喜歡這樣。」

泰拉透露，如果真的看到喜歡的空服員，也還有一個認識的方法：「最好的選擇就是在下飛機時將你的電話號碼交給空服員。那麼你就不會讓事情變得尷尬，讓空姐來決定她是否想發訊息給你。如果你考慮到她的工作空間，（認識的）機會會更高。」

對此網友笑稱：「我沒看過有人搭訕空服員，倒是看過空服員在頭等艙搭訕顧客」、「我怎麼覺得下機前給電話比當面說Hi更尷尬」。也有人真的靠搭訕跟空服員在一起：「我在妻子當空服員時和她相遇，當她問我想喝什麼時，我問她的號碼，那晚我打給她，我們現在已相戀15年。」

迷上空姐！飛行中搭訕大NG 資深空服員曝這方法認識機率高

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