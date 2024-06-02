NVIDIA黃仁勳8個小故事：從在餐廳端盤子、手臂刺青這符號

輝達執行長黃仁勳。(中央社)

晶片 大廠輝達 （NVIDIA）執行長、AI教父黃仁勳 近期返台掀起風潮，身價突破1006億美元的他以親民形象、幽默談吐圈粉，這不免讓人好奇黃仁勳一路以來的經歷，無論是年少時移居美國、負責掃廁所，亦或是在連鎖餐廳洗碗，再到30歲時創立輝達等，《TVBS新聞網》特別整理黃仁勳的人生小故事，讓讀者一窺他的心路歷程。

9歲被送到美國寄宿學校 負責掃全校廁所

現年61歲的黃仁勳1963年出生於台南，不過5歲時便移開台灣、移居泰國 ，1973年又因為泰國政局動盪，黃仁勳和哥哥一同被父母送到美國、交由舅舅照顧。根據黃仁勳2002年接受採訪時的說法，阿姨和叔叔將自己和哥哥送到位於肯塔基州（Kentucky）的「奧奈達浸信會學院」（Oneida Baptist Institute），不過抵達後才發現這根本不是寄宿學校，而是一間青少年教養院。

回憶在奧奈達浸信會學院的時光時，黃仁勳表示自己和哥哥是唯二的華人，且因為年紀最小，他當時被分配到的工作是「打掃全校的廁所」，黃仁勳2012年曾表示：「（校內的）孩子們都很好強，每個人都帶小刀到校，如果有人打架，情況就會變得很不妙，有些孩子會受傷」。

不過黃仁勳強調：「故事的結局是我喜歡在那裡的時光，我們非常努力做事、非常努力學習，而孩子們也非常堅強」。

15歲在連鎖餐廳打工 端盤子、洗碗成就堅韌性格

隨著黃仁勳的父母後續也搬到美國，家人最終定居於俄勒岡州（Oregon）的波特蘭（Portland）郊外，黃仁勳在15歲時便找到人生中的第一份工作：在連鎖家庭餐廳「Denny's」洗碗、端盤子，這份打工占據了他未來幾年的每個夏天。

黃仁勳近年也不斷強調這段經歷的重要性，稱它「教會我謙遜、努力工作」，他甚至將自己的職業道德歸功於這份Denny's的打工，並戲稱那是他的「母校」（Alma Mater），今年3月重返母校史丹佛大學（Stanford）演講、被問到要如何才能成功時，黃仁勳更回答稱「若想成功就必須承受苦難」。

在Denny's追夢 30歲白手起家創辦輝達

黃仁勳與Denny's的緣分不只上述的打工，這間連鎖餐廳也是他和另外2名工程師馬拉喬司基（Chris Malachowsky）、普林姆（Curtis Priem）一同在1993年創立輝達的地點，當時仍有其他工作的3人在Denny's的餐巾紙上勾畫出這間現今已成為全球知名半導體公司的雛型。

最終，黃仁勳與2名夥伴以4萬美元創立了輝達，最初的總部位在佛利蒙（Fremont）的一間公寓，1999年時輝達以每股4美元的價格上市，如今輝達的市值達到驚人的2.82兆美元，這讓黃仁勳身價跟著水漲船高、來到1000億美元，同時晉升全球富豪榜第15名。

17歲一見鍾情 太太是唯一的女朋友

黃仁勳小時候頻繁的搬家、跳級使他不斷成為班上年紀最小的學生，沒有什麼戀愛經驗的他卻在17歲那年遇見一生摯愛：妻子Lori，當時黃仁勳在奧勒岡州立大學（Oregon State University）遇到19歲的Lori，2人成為實驗室夥伴後黃仁勳便展開追求，最終在半年後屢獲芳心，2人於5年後結婚，共同育有1子1女。

為紀念輝達股價刺青 竟是兒子開車帶他去

除了標誌性的皮衣造型，黃仁勳最為人津津樂道地便是左手肩膀上的「輝達Logo刺青」，這源自2008年為了慶祝輝達股價達到100美元，當時黃仁勳讓兒子開車帶他去刺青，沒想到過程中痛到嚎啕大哭，他回憶道「我兒子當時陪我去，期間還對我說『爸，你必須控制一下自己』」。

被問到未來是否還會刺青時，黃仁勳表示自己想「優雅地老去」，更哀怨道「刺青的過程比任何人形容得還要痛多了」。

拍電影想找「成龍」演自己 黃仁勳：我們長很像

去年11月黃仁勳接受「The Moment」的訪問時，主持人佩托（Ryan Patel）曾問他若要拍攝傳記電影、會請誰來是演自己時，當時黃仁勳不假思索地回答「成龍」，更解釋稱「我們長得很像」。

後續當主持人開玩笑地問道「你會自己出演特技動作吧？」，黃仁勳則笑稱「對，我會做自己來，我會自己演出按鍵盤的動作」，逗趣的答案再次展現黃仁勳的幽默感，並讓主持人笑得合不攏嘴。

曾任職於輝達如今的競爭對手

早在成立輝達之間，黃仁勳曾在1984年至1985年任職於「超微半導體公司」（AMD），巧合的是如今AMD成為輝達在「圖形處理器」（GPU）領域的競爭對手之一，雖然黃仁勳在AMD工作的時間不長，但短暫的工作經歷為他後續的職業生涯發揮重要作用。

和張忠謀是忘年之交 沒有台積電 就不會有輝達

黃仁勳與年紀相差超過30歲的「半導體教父」、台積電（TSMC）創辦人張忠謀是多年好友，這段緣分始於輝達創立初期，當時年僅30多歲的黃仁勳便寫信給張忠謀，詢問剛成立不到10年的台積電能否為輝達生產晶片，黃仁勳過去更強調「如果沒有台積電，就不會有輝達的存在」，可見他對張忠謀的敬重之情。

此外，張忠謀2018年退休時，黃仁勳也送上紀錄2人一路以來共享的重要時刻的紀念漫畫，就連近日黃仁勳再度來台，便在1周內2次被媒體與民眾目擊與張忠謀一起用餐，好交情不言而喻。

「2024台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)」，將於台北時間6月4日至6月7日在台北舉行。展前，NVIDIA執行長黃仁勳也受邀於6月2日晚間7點，在台灣大學體育館進行主題演講。精彩內容將在6月2日晚間7點至9點，透過TVBS 56頻道以及TVBS Asia頻道收看，並同步於TVBS NEWS及TVBS World Taiwan YouTube頻道進行直播，為更多人提供觀看的機會，讓觀眾不受地域限制，共同見證AI時代的到來。

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